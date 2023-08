Plattform „Together“ Ort der Begegnung: 15 Jahre Kapelle Reingers mit „Swing Trio“ gefeiert

E in wunderbares Konzert des „Swing Trio“ war am Sonntag in der Kapelle Reingers zu hören. Die Plattform „Together“ feierte 15 Jahre Begegnungsraum Kapelle Reingers.

Die Prager Musiker Josef Guselbauer (Gesang und Gitarre), Jan Janda (Klarinette) und Ondrej Sramek (Kontrabass) waren bereits vor einem Jahr im Rahmen der Kulturinitiative "Landsteiner Legenden" in der Kapelle zu Gast. In diesem Jahr wurde die Fertigstellung der Renovierungsarbeiten vor 15 Jahren gefeiert. Die Kapelle stand bis vor 15 Jahren funktionslos auf ihrem Platz und wurde auf Wunsch des damaligen Bürgermeisters auf Initiative der österreichisch-tschechischen Plattform „Together“ vom Maler Teodor Buzu mit bunten Bildern und Sgraffito versehen und zu einem Ort der Begegnung adaptiert. Anlässlich des Jubiläums der Fertigstellung wurde eine Festschrift herausgegeben, die an die Besucher des Konzertes ausgegeben wurde. Das Musikertrio brachte mit voller Energie viele bekannte und weniger bekannte Swing-Melodien zu Gehör. Die Texte wurden unter anderem in tschechischer Sprache gesungen. Das Publikum applaudierte kräftig.