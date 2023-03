Kommt auf perfektes Krügerl an: Großottenerin im Bierzapf-Bundesbewerb

Beim niederösterreichischen und burgenländischen Landesfinale des Gösser-Bierzapfwettbewerbes der Schulen schaffte Alexandra Koppensteiner (15) aus Großotten den dritten Platz. Somit steht sie im Bundesbewerb.

In der Vorwoche fand im Brauhaus Wieselburg das Landesfinale statt. Alexandra Koppensteiner, die die zweite Klasse der Hotelfachschule in Krems besucht, wurde dafür nominiert. „Wir hatten einen internen Bewerb in unserer Klasse und die drei Besten durften zum Landesbewerb nach Wieselburg“, erzählt die 15-Jährige: „Ich bin ohne Erwartungen angetreten. Natürlich freue ich mich jetzt über den dritten Platz“, sagt Koppensteiner. Der Bundesbewerb findet Mitte April in Leoben statt.

„Bis dahin werde ich üben. Ich mache mir aber keinen Stress, es treten die besten Schüler im Bierzapfen aus ganz Österreich an. Mal schauen, wie es in der Steiermark läuft“, sagt Koppensteiner. Was macht ein perfekt gezapftes Krügerl Bier aus? Sie weiß die Antwort: „Es kommt auf die Höhe des Bierschaumes an, das Bier darf nicht mit dem Zapfhahn in Berührung kommen und das Glas darf auch nicht übergehen.“

