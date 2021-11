Bezirk Gmünd: Tagesrekord aus Zeiten von Hochzeits-Cluster überboten

Stark steigende Covid-Zahlen bescheren auch im Gmünder Bezirk der Behörde wegen der Aufarbeitung wieder lange Sonderschichten. Bezirkshauptmann Stefan Grusch schließt eine Clusterbildung zum aktuellen Stand aber aus. Es lasse sich bei Neuinfektionen derzeit kein System erkennen: „Das Bild ist sehr diffus. Die Schule ist natürlich etwas ein Thema, Zusammentreffen genauso… aber es ist nichts dabei, das klar herausragen würde.“

Schon am 4. November galten mehr als 200 Personen aus dem Bezirk als aktuell coronakrank, bis 5. November kamen 43 weitere Infizierte dazu – so viele wie überhaupt noch nie seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, nicht einmal in der Folge des verheerenden Schremser Hochzeits-Clusters vor einem Jahr. Spätestens beim Vergleich der Auslastung der Covid-Betten in den Spitälern mit jener im Vorjahr erübrige sich jede Diskussion über die Wirkung der Impfung, sagt Grusch: „Bei höherer Zahl an Neuinfektionen liegt die Zahl der Intensivpatienten in Niederösterreich nicht einmal bei der Hälfte. Das ist ein klares Indiz dafür, dass die Impfung hilft.“

Ansturm auf Impfangebote - „Virus von vielen zu lange auf die leichte Schulter genommen“

Auch die Unterlagen aus dem Contact Tracing an der Gmünder Bezirkshauptmannschaft sprechen laut Stefan Grusch eine eindeutige Sprache: „Geimpfte stecken sich tendenziell schwerer an und weisen eine geringere Infektionsgefahr für andere auf. Sie haben in aller Regel keine oder kaum Symptome, und sind auch kürzer infektiös.“

Durch die Wucht der aktuellen Welle drohe es sich nun für viele zu rächen, das Virus zu lange auf die leichte Schulter genommen zu haben. Dementsprechend stiegen in den vergangenen Tagen auch plötzlich die Impfzahlen sprunghaft an. Hatten etwa am 5. Oktober in Weitra gerade einmal 27, am 8. Oktober in St. Martin 26, am 14. Oktober in Bad Großpertholz 24 oder am 20. Oktober in Eisgarn 37 Personen das kostenlose Angebot im Impfbus angenommen, so waren es am 30. Oktober in Gmünd schon 252 und in Litschau 156, am 3. November in Weitra immerhin 221.

Nächste Möglichkeiten zu kostenlosen Impfungen ohne Anmeldung (auch dritte Dosis):

6. November, 10-16 Uhr: Zivilschutzzentrum Gmünd, Grenzlandstraße 12 (Biontech/Pfizer)

7. November, 15-18 Uhr: Parkplatz „Bierkanzlei“ Bad Großpertholz (Biontech/Pfizer, Moderna)

Internet-Links zu Impfung bzw. Testung in Niederösterreich:

https://notrufnoe.com/impfung/

https://notrufnoe.com/testung/