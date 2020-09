Einfach in den Bus einsteigen, ohne näheres Wissen über das Ziel: Während sich die „Fahrt ins Blaue“ bei Pölzl Reisen seit einigen Jahren großer Beliebtheit erfreut, ist die gesamte Reisebranche aktuell unfreiwillig ähnlichen Überraschungseffekten ausgeliefert. Grenzkontrollen, Reisewarnungen und Corona-Schutzmaßnahmen: Wohin geht die Reise?

Eigentlich hätte die Reise – also die heurige Fahrt ins Blaue – ins benachbarte Ausland gehen sollen. Es wurde umgeplant, ging in die Steiermark zum Stift Admont mit dessen berühmter Bibliothek, gefolgt von einer Ranger-geführten Busrundfahrt durch den Nationalpark Gesäuse. Den Abschluss bildete ein rustikales Abend essen am Koglerhof in Ternberg.

Busse blieben in der Garage

Statt Badeaufenthalten am Meer, europaweiten Entdeckungs- und Städtereisen, blieben die Busse von Pölzl Reisen nach dem Lockdown ab Mitte März in der Garage. Neben der Fahrt ins Blaue wurden inzwischen noch weitere Reisen organisiert: „Wir hatten ein paar mehrtägige Fahrten in die Schweiz, den Schwarzwald, innerhalb Österreichs und mehrere Tagesfahrten“, sagt Geschäftsführerin Brigitta Strasser-Pölzl: „Die Gäste sind sehr positiv eingestellt und haben sich über die Durchführung der Reisen sehr gefreut.“

Das Virus macht bekanntlich keinen Urlaub, die Sicherheit bleibt somit ein Thema: Weil der Reisebus hinsichtlich der Regelungen zum öffentlichen Verkehr zähle, gelte auch hier Maskenpflicht. Und: „Unsere modernen Komfortbusse sind mit speziellen Lüftungsanlagen ausgestattet. Die Reisen werden alle – auch mit kleinen Gruppen – mit 50- oder 60-plätzigen Bussen durchgeführt. Sicherheit ist wichtig und geht vor, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Das Wohlergehen unserer Gäste hat für uns höchste Priorität“, betont Strasser-Pölzl.

Fernreisen sind aktuell kein Thema

Reisen in die große weite Welt fallen im Reisebüro aus: „Momentan sind Fernreisen eigentlich tabu. Die Reisebüro-Mitarbeiter haben seit dem Lockdown im März ausschließlich Stornierungen von Flug- und Schiffsreisen abgewickelt. Die Monate nach dem Lockdown waren für uns eine große Herausforderung“, erklärt sie.

Pölzl Reisen beschäftigt insgesamt acht Mitarbeiter – die momentan in Kurzarbeit sind. Von einer Kollegin habe man sich trennen müssen. Wirtschaftlich sei die Situation schwierig: Die Einnahmen waren beinahe ein halbes Jahr gleich null, Fixkosten blieben aber. „Der Tourismus ist – glaube ich – am meisten betroffen.“ Gleichzeitig sei das Reisen ein Grundbedürfnis der Menschen: „Unser Wunsch wäre, dass die Reisebranche nach Abflauen der Pandemie rasch wieder auf die Beine kommt und sich die sogenannte Normalität wieder einstellt“, sagt Strasser-Pölzl.

Saison-Abschlussreise soll wie geplant stattfinden

Normalerweise starten im Herbst die Planungen fürs nächste Jahr. Noch ist unklar, wo die Reisen 2021 hingehen werden. Aber: „Wir sind positiv eingestellt und hoffen, dass es besser wird.“ Die Abschlussreise im Oktober soll jedenfalls nach Südtirol führen.