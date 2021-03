Obwohl nämlich quer durch alle fünf Fraktionen Einigkeit darüber herrscht, einen langfristig ausgelegten Planungsprozess für die Neu- und Umgestaltung des gesamten Schremser Zentrums starten zu wollen, war ein politischer Grundsatzbeschluss dazu für die Opposition aus ÖVP, Liste Prinz und FPÖ nicht akzeptierbar. Ein dahingehender Dringlichkeits-Antrag wurde in Abwesenheit der ÖVP-Stadträtin Beatrix Kainz – die die Debatte wortlos mitverfolgt und das Plenum vor der Abstimmung verlassen hatte – nur mit Stimmen von SPÖ und Grün beschlossen.

Was war vorgefallen?

Die Opposition stieß sich primär daran, dass der gemeinsame Weg, den die SPÖ-Mehrheitsfraktion bei der Projektvorstellung am 19. März mit Vertretern aller Parteien angekündigt hatte, schon vor dem Grundsatzbeschluss dazu verlassen worden sei: Am Tag davor waren die Sozialdemokraten mit der Meldung nach außen gegangen, „die SPÖ Schrems“ selbst habe „ein umfassendes Projekt geknüpft, das die aktuelle Lage drastisch verbessern soll“. Den Antrag dazu habe die Opposition, wie ÖVP-Klubobmann Tobias Spazierer beklagte, ebenfalls erst am Tag vor der Beschlussfassung erstmals gesehen – ohne Möglichkeit, auf den Antragstext einzuwirken.

ÖVP-Spazierer: „Wollen keine Scheinbeteiligung“

Spazierers Problem mit dem Text: „Von uns war niemand in die Formulierung eingebunden, ich verstehe ihn schlicht nicht vollinhaltlich. Ich will aber nichts beschließen, das ich nicht verstehe.“ Die Einigkeit, von der SPÖ-Bürgermeister Karl Harrer auch in der – an dem Tag viel zitierten – NÖN sprach, werde nur „vorgegaukelt“. „Wir wollen keine Scheinbeteiligung, sondern die Möglichkeit, uns wirklich einzubringen“, schlug Spazierer vor, den Antrag für das „gute und wichtige Projekt“ besser vorzubereiten und zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam zu beschließen – bei Bedarf innerhalb einer Woche am digitalen Umlaufweg.

SPÖ-Klubchef Michael Preissl entgegnete, die drei ressortverantwortlichen Stadträte inklusive Beatrix Kainz (ÖVP) seien seit Jänner mit der Causa befasst gewesen, hätten ihre Ideen eingebracht. „Du stellst deine eigene Kollegin bloß, wenn du sagst, was sie ausgemacht hat, ist Blödsinn“, stellte Preissl klar. Dazu Spazierer: Preissl solle sich nicht in die Volkspartei einmischen, „wer war nun in die Ausformulierung eingebunden?“ Keine Antwort.

Viktoria Prinz: „So geht man nicht miteinander um“

Auch von Listenmandatarin Viktoria Prinz rollten schwere Geschütze an. Die Versprechen aus SPÖ-Reihen für „größtmögliche Transparenz und Nachhaltigkeit“ seien lediglich „leere Worthülsen“. Bei einer Anfrage im Februar wurde ihrem Kollegen Patrick Gutmayer am Stadtamt wie berichtet mitgeteilt, es gebe noch kein Konzept für das Projekt, sondern nur „einige Ideen“. Als die Fraktionen am 19. März Einschau in ein Konzept halten durften, sei darauf aber als Datum der 3. November 2020 vermerkt gewesen. Prinz: „Sowas ist eine Frechheit, so geht man nicht miteinander um.“ Die Vorgehensweise sei „scheinheilig und populistisch“.

SPÖ-Klubchef Preissl ließ die Liste Prinz ebenjene Liste Prinz sein, schwenkte direkt zur ÖVP über. Diese habe es sich zum Sport gemacht, Gemeinderats-Beschlüssen durch Vorab-Aussendungen vorzugreifen: „Glaubt ihr nicht, dass das irgendwann lächerlich wird?“ Nun habe sich eben erstmals auch die SPÖ getraut, Pläne vorab zu veröffentlichen.

SPÖ-Preissl sah Negativ-Schlagzeile kommen

Die Zeitungsmeldung zum Projekt werde statt eines positiven Tenors über die wichtige Einigung „zu einem Stadtentwicklungsprojekt für längere Zeit mit echter Bürgerbeteiligung“ wieder nur eine Meldung über „kleinstädtisches Hickhack“, sah es SPÖ-Stadtrat Preissl allmählich kommen.

Darauf ÖVP-Spazierer: Er habe im Vorfeld mehrfach versucht, auf einen verständlicheren Antragstext einzuwirken sowie konkrete Rahmenpunkte wie Hauptplatz-Neugestaltung, Rad- und Verkehrswege, Grünflächen, Berücksichtigung von Gastronomie und Wirtschaft, Anrainern und Bürgern darin zu verankern. „Wir sind für diese Attraktivierung, lassen uns jetzt nicht ins Eck der Bösen stellen. Das ist nicht zu akzeptieren.“

Stadtchef Harrer: „Wortklauberei“

Stadtchef Karl Harrer fasste zusammen: „Alle sind sich hundertprozentig einig, dass wir was machen wollen. Jetzt steht einfach alles im Antrag, was im Vorbereitungsprozess besprochen wurde. Es sind halt gewisse Formulierungen, die von Fachleuten eingebracht wurden – aber da ist nichts Bösartiges dahinter.“ Was hier betrieben werde, das sei Wortklauberei. Alle weiteren Schritte müssten ohnehin im nun folgenden „Findungsprozess“ ausgehandelt werden.

Schützenhilfe gab Grünen-Mandatar Ferry Kammerer, dank dessen Kooperation die SPÖ im Vorjahr trotz Verlustes der absoluten Mehrheit in Bürgermeister-Funktion geblieben war. Kammerer: Ein einstimmiger Beschluss signalisiere der Bevölkerung, „dass wir alle dasselbe wollen“. Das treffe zu. Inhaltlich seien die Positionen quer durch alle Fraktionen gleich.

Auch keine Einigung zu abgestimmtem Antrag

Aus den Reihen der SPÖ beantragte Klubchef Michael Preissl schließlich eine fünfminütige Sitzungs-Unterbrechung, um mit Oppositionsführer Tobias Spazierer einen Kompromiss-Antrag auszutüfteln. Die fünf wurden am Ende zu 31 Minuten, in denen auch Telefone nach außen heiß liefen.

Das Ergebnis nach den internen Beratungen: ÖVP, Liste Prinz und FPÖ stimmten ohne Kainz für einen aus ihrer Sicht schlüssigeren Gegenantrag Spazierers. Den um Aspekte des ÖVP-Antrages erweiterten Dringlichkeits-Antrag der SPÖ zogen Sozialdemokraten und Kammerer für die Grünen mit ihrer Mehrheit durch.

Leises Finale nach lauter Diskussion

Spazierer: Die Debatte sei „blamabel“ gewesen, man habe unnötig gestritten, könne aber dem „Huschpfusch-Antrag“ der SPÖ einfach nicht zustimmen. Preissl blieb nur noch ein Wort: „Schade.“

Den zuvor oftmals strapazierten Weg zum Rednerpult in der großen Stadthalle sparten sich die Redner da bereits: Der Akku im Mikrofon hatte ohnehin schon längst seinen Geist aufgegeben.