Der Beschluss hatte schon im Vorfeld der Gemeinderats-Sitzung am 10. März für Wirbel gesorgt, weil SPÖ-Stadtrat Gerhard Holzweber mit Details aus offenbar internen Unterlagen an die Öffentlichkeit gegangen war, diese dann – wie er schrieb – „auf Druck der Obrigkeit“ zurückzog. Amtsleiter Jürgen Uitz verlas zum Beginn der Sitzung entsprechende Auszüge aus Gesetzestexten, denen zufolge auf das Brechen der Amtsverschwiegenheit bis zu sechs Monate Knast stehen.

Auch zwei SP-Mandatare stimmten für VP-Antrag

Holzweber verlas auf Bitte von ÖVP-Bürgermeister Rainer Hirschmann die Motivationsschreiben aller drei Bewerber: Darunter jenes der Café-Konditorei Müssauer mit Sitz in Waidhofen und Filiale in Litschau, die mit einer jährlichen Pacht von 3.900 Euro das um 400 Euro beste finanzielle Angebot machte. 3.500 Euro bot der Heidenreichsteiner Unternehmer Martin Tauber, stellte allerdings neben einer Reihe an Veranstaltungs-Ideen auch eigene Investitions-Tätigkeiten in Aussicht und begründete seine Visionen für den Litschauer Stadtplatz auch inhaltlich sehr ausführlich und leidenschaftlich.

Diskutiert wurde an sich im Gemeinderat nicht. SP-Holzweber stellte gegen den Antrag von Bürgermeister Hirschmann auf den Deal mit Tauber einen Gegenantrag für Müssauer. Er kam damit aber auch in seinen eigenen Reihen nicht durch – neben ÖVP und Liste BBL stimmten auch zwei der fünf SPÖ-Mandatare für das Konzept von Martin Tauber.

Diskussion, als alles entschieden war

Online machte Gerhard Holzweber seinem Ärger am Abend und Tag nach der Sitzung mit weiteren Postings Luft, entfachte eine heftige Diskussion. Er akzeptiere die Entscheidung und wünsche Tauber gutes Gelingen, aber: Müssauer habe das finanziell bessere Angebot gestellt, zahle als Betrieb ohne eigenen Gastgarten ganzjährig für acht Mitarbeiter Kommunalsteuer, und die Gemeinde solle generell „primär heimische Betriebe“ unterstützen (das komplette offizielle Statement auf: https://www.yumpu.com/de/document/view/65355069/stellungnahme-schirmbar-litschau).

Bürgermeister Hirschmann betont auf NÖN-Nachfrage, über jeden einzelnen Bewerber froh gewesen zu sein. „Alle drei sind sehr gut, man könnte jeden davon sofort nehmen. Aber anscheinend hat dem Gemeinderat das sehr umfangreiche Angebot von Martin Tauber mehrheitlich am besten gefallen“, sagt Hirschmann. Als „heimischer Betrieb“ müsse, wenn die Café-Konditorei Müssauer mit Sitz in Waidhofen als solcher gewertet wird, genauso auch das „Motorfun B30“ um Geschäftsführer Tauber gewertet werden, „auch hier sind mindestens drei Litschauer beschäftigt“.

Künftiger Schirmbar-Wirt: Gemeinsam etwas für Litschau bewegen!

Martin Tauber selbst ist erwartungsgemäß wenig erfreut über die politische Debatte, die auf seinem Rücken ausgetragen wird. „Ich möchte nicht streiten, sondern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den anderen Gastronomen vor Ort etwas für Litschau bewegen“, sagt er: „Ich freue mich auf die zusätzliche Aufgabe, sehe hier irrsinnig viele Potenziale.“ In Heidenreichstein hatte er einst mit zwei Partnern mit dem „Motorfun B30“ – einem innovativen Mix aus Bar, Lounge, Motorrädern, Trikes & Quads, Kfz-Werkstatt und Shop – für Furore gesorgt, den Betrieb als beliebten Ort für Veranstaltungen etabliert.

Locker und chillig, immer wieder auch mit Musik, Grillerei, Themenabenden, Biker- oder anderen -Treffen möchte er auch den Schirmbetrieb in Litschau etablieren.

Und was sagt der unterlegene Bieter?

„Ich hätte die Schirmbar sehr gerne übernommen und dachte eigentlich schon, dass wir den Zuschlag bekommen würden“, erklärt Bäcker- und Konditormeister Andreas Müssauer im NÖN-Telefonat. Parallel zu Café & Konditorei hätten sich freilich Synergien nutzen lassen. Welt breche für ihn aber deshalb keine zusammen, betont er, „ich bin der Gemeindeführung sicher nicht böse“. Nicht ganz gefalle ihm einzig, dass zum bestehenden Sortiment von bereits „zwei sehr guten, regionalen Eismachern“ auf engem Raum künftig noch ein drittes Angebot komme.