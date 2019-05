In Langegg schnitt ein Unbekannter den Maibaum am 1. Mai kurz vor ein Uhr den am Kirchenplatz aufgestellten Maibaum in einer Höhe von 120 Zentimetern mit einer Kettensäge ein. Der Einschnitt verlief durch den ganzen Baumstamm, somit war die Gefahr, dass der Baum abbrechen könnte, groß. Laut Polizei sei dadurch auch das Leben, die Gesundheit und die körperliche Sicherheit Anderer gefährdet gewesen. Der Maibaum wurde nach dem Entdecken des gemeinen Einschnittes von den Mitgliedern der SPÖ-Langegg komplett umgeschnitten.

Neun Personen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren wollten in den Morgenstunden des 1. Mai die Maibäume in Bad Großpertholz und in Scheiben umschneiden. In Scheiben missglückte dieser Brauch: Der Maibaum viel auf das Dach des Hauses eines Scheibeners. Dabei wurde auch die am Dach montierte Photovoltaikanlage beschädigt. Laut Polizei wurden die Täter ausgeforscht. Sie sind laut Hausbesitzer bereits mit der „Schadenswiedergutmachung“ beschäftigt. „Groß war der Schaden ja nicht“ - mehr wollte der Hausbesitzer dazu gegenüber der NÖN nicht mitteilen.