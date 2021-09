Zeugen hatten die Polizei laut Medienberichten wegen der gefährlichen Fahrt eines Seat Cupra aus der Novohradská-Straße ins Zentrum alarmiert. Mehrere Patrouillen machten sich auf den Weg.

Der Gmünder Fahrzeuglenker raste wie im Film durch mehrere Straßenzüge am IGY-Einkaufszentrum mitten in der südböhmischen Kreishauptstadt vorbei, gegen Einbahnen und über Gehsteige, durchbrach dabei auch eine Polizeisperre. Schließlich fuhr er sich in einer Sackgasse (Klaricova) fest, ließ sich vor laufender Kamera widerstandslos festnehmen. Ein Drogentest fiel laut Medien im Anschluss positiv aus.

Video in Online-Portal veröffentlicht

Weil die Polizei noch Zeugen für die schon am 1. September erfolgte Stadtrundfahrt der etwas anderen Art sucht, veröffentlichte sie einige Tage danach über tschechische Medien das Video einer Polizeistreife von den letzten fast eineinhalb Minuten. Es ist am Budweiser Online-Portal Budějcká Drbna abrufbar:

https://budejcka.drbna.cz/krimi/32373-video-muz-ujizdel-ulicemi-ceskych-budejovic-policie-hleda-svedky.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1631004543