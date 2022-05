„Single Woman Show“ aus Weitra für Amerika

Werbung

Julia Winkler hat es mit ihrem Ausbildungsschwerpunkt aus Schulzeiten besonders ernst gemeint. Die gebürtige Weitraerin kam vor Kurzem von einem halbjährigen beruflichen Aufenthalt in den USA zurück, 2014 hat sie an der Handelsakademie Gmünd maturiert – nach einer Ausbildung in „Internationaler Wirtschaft“. Vor einigen Jahren führte sie ein Studium nach Oberösterreich, inzwischen hat sie dort ein Zuhause gefunden. „Ich habe schon viel kennengelernt und weiß, dass ich beruflich noch mehr sehen kann, wenn ich möchte“, sagt die 27-Jährige.

Abseits des klassischen Weges

Nach der Matura ist Julia Winkler für ein Studium in Produktion und Management nach Steyr gezogen, wollte dort lernen, wie Industriebetriebe funktionieren – und hat Gefallen an der Kombination aus Wirtschaft und Technik gefunden. „Mir war klar, dass ich nicht den klassischen Weg von HAK und Wirtschaftsuniversität gehen will, sondern über den Tellerrand hinausblicken möchte“, sagt sie. Das Gelernte hat sie so interessiert, dass sie einen Master im selben Bereich drangehängt hat.

Schließlich kam sie zum oberösterreichischen Unternehmen MIBA mit Sitz in Laakirchen. Die Geschäftsfelder liegen zum großen Teil im Automotive-Bereich, Standorte gibt es unter anderem in Indien, Brasilien und den USA. Julia Winkler ist im Einkauf tätig, bringt sich aber auch in den Bereich Digitalisierung, Prozess- und Projektmanagement ein.

Im August begann eine besondere Erfahrung

„Es hat geheißen: Julia, die Kollegin ist schwanger, kannst du dir vorstellen, das für ein paar Monate zu machen?“ – gemeint war die Arbeit am Standort in McConnelsville im US-Bundesstaat Ohio. Julia Winkler sagte zu: „Ich habe den Einkauf für ein Werk mit 180 Mitarbeitern als Single Woman Show geschupft“, erzählt sie: „Amerika war eine tolle Erfahrung, aber auch eine Herausforderung – an der ich gewachsen bin.“

Vor Kurzem ging es wieder zurück nach Hause. Zuhause, das ist für Winkler inzwischen Gmunden. Besuche in Weitra gibt es trotzdem: „Die Verbindung zu Familie und Freunden wird es immer geben“, sagt sie. Was beruflich noch vor ihr liegt, wagt sie nicht abzuschätzen. Aber: Von der Handelsakademie habe sie in der weiteren Ausbildung und im Beruf viel mitnehmen können, auch abseits eines allgemeinen Verständnisses für wirtschaftliche Zusammenhänge. „Selbst wenn manches im Unterricht weniger interessant war, im Nachhinein bin ich froh, es gelernt zu haben“, schmunzelt sie.

Bisher habe sich bei ihr vieles gut ergeben und manchmal müsse man etwas einfach ausprobieren, sagt Julia Winkler: „Andererseits ist es schon wichtig, engagiert zu sein und sich reinzuhauen.“

