Positive Bilanz nach erstem Covid-Impftag .

Am Mittwoch ist die Impfstraße im Access-Park (Zivilschutzzentrum Gmünd) angelaufen – und das „alles in allem ganz gut“, resümiert Bezirksärztesprecher Christoph Preißl. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten habe gut geklappt, er spricht gar von einem „Musterbeispiel für Organisations-übergreifendes Arbeiten“. Die nächste Runde in der Gmünder Impfstraße folgt am Samstag.