Matura an Gmünder Schulen: Gut vorbereitet zum Erfolg

Zwei Schultypen am Schulzentrum schließen mit Matura ab: Aufbaulehrgang Wirtschaft und HAK. „Bei beiden ist es eigentlich sehr gut gelaufen, der ALW darf sich über eine weiße Fahne freuen“, sagt Direktorin Cordula Krammer. Dass bei der Benotung nun die Jahresnoten eingerechnet werden, habe den Schülern in die Hände gespielt, da und dort konnte eine Note verbessert werden.

FB Der Jahrgang 5ABK mit den Klassenvorständen Irina Dangl, Katharina Deinhofer; Patenfirmen: Pro Pet Austria, Raiffeisenbank Oberes Waldviertel Gen. Im Bild die Schüler und ihre Lehrer: 3. Reihe: Hannah Zwettler, Sophie Semper, Ayca Nikbay, Selin Özdemir, Zeyneb Yigit, Anna Jeschko, Martina Vanišová, Alena Šimečková, Leonie Mader, Kristýna Faktorová, Natalie Mader, Shari Stefanie Dirnberger, Daniela Dvořáková; 2. Reihe: Katrin Köck, Fabian Steindl, Jonas Fessl, Tobias Beer, David Schachtner, Bastian Macho, Bernhard Stöckl, Elias Fritz, Clemens Figerl, Rostislav Jílek, Viktor Svoboda, Alexander Harrich; 1. Reihe: Lenka Lužická, Minu Spazierer, Elisabeth Eigenschink, Jakob Gabler, Katharina Deinhofer, Direktorin Cordula Krammer, Irina Dangl, Martin Röck, Melanie Bernhard, Christian Zeilinger, Cornelia Semper. Klasse 3AF mit Klassenvorstand Melanie Gabler. Im Bild die Absolventinnen und ihre Lehrer: 2. Reihe: Patricia Hubacek, Sarah Scherzer, Elisa Mader, Kerstin Hauer, Tanja Berka-Trisko, Hannah Mader, Nina Koppensteiner; 1. Reihe: Cornelia Semper, Monika Weninger, Melanie Gabler, Renate Palmetshofer, Direktorin Cordula Krammer, Elisabeth Weichselbaum, Tatjana Breiteneder. Klasse 3AS mit Klassenvorstand Melanie Bernhard; Patenfirma: Rammel GmbH. Im Bild die Schülerinnen und ihre Lehrkräfte: 3. Reihe: Sara Pöckl, Max Kawka, Sebastian Rammel, Troung Quoc, Adam Severin, Michaela Kutišová; 2. Reihe: Bianca Pop, Beatrice Popescu, Laura Kormesser, Bára Nováková, Rosalie Pechanová, Khansa Alhamadin, Celine Albrecht; 1. Reihe: Roman Pölzl, Iris Köhler, Direktorin Cordula Krammer, Melanie Bernhard, Katrin Köck. Der Jahrgang 3ALW mit Klassenvorstand Minu Spazierer; Patenfirma: Moorheilbad Harbach Betrieb GmbH & Co KG. Im Bild die Absolventinnen und ihre Lehrer: 3. Reihe: Selina Rammel, Viktoria Breinhölder, Selina Göls, Denise Granner; 2. Reihe: Alexander Harrich, Sabine Ableidinger, Zuzana Čierná, Simge Güven, Lisa Altrichter, Jutta Steiner, Katrin Köck, Jakob Gabler; 1. Reihe: Sabrina Decker, Elisabeth Weichselbaum, Minu Spazierer, Direktorin Cordula Krammer, Stefanie Thaler-Röck, Irina Dangl, Tatjana Breiteneder. 1 /4 Foto: Schulzentrum Gmünd Foto: Schulzentrum Gmünd Foto: Schulzentrum Gmünd Foto: Schulzentrum Gmünd Anzeige Positive Bilanzen Matura an Gmünder Schulen: Gut vorbereitet zum Erfolg . Sehr zufrieden mit Ablauf und Ergebnissen zeigt man sich sowohl am Schulzentrum als auch am Gymnasium nach Abschluss der mündlichen Matura. Die beiden Schulleiter ziehen eine kurze Bilanz - und informieren über während der Ferien anstehende Projekte.

Premiere für schulstandort-übergreifende HAK-Matura

Eine Premiere gab es für die Wirtschafts.Akademie.Waldviertel mit Standorten in Gmünd, Zwettl, Waidhofen und Horn: Ihre Schüler waren unter den ersten in Österreich, die im Fach Betriebswirtschaftliches Kolloquium mit vier zur Auswahl stehenden Schwerpunkten schulstandort-übergreifend drei Jahre im virtuellen Klassenzimmer unterrichtet wurden und nun standortübergreifend maturiert haben. „Die Kollegen der anderen Standorte kamen zu uns ins Haus und prüften vor Ort gemeinsam mit dem Betriebswirtschaftslehrer die Schüler. Das war spannend – es hat super geklappt, gab keinen Unterschied zu anderen Maturaprüfungen“, sagt Krammer.

Die Baustelle für den neuen Turnsaal läuft über den gesamten Sommer. Beim Personal gebe es ab Herbst kleine Änderungen: Zwei Kolleginnen kommen mit Teilbeschäftigung aus der Karenz zurück, Alois Müllner tritt seinen Ruhestand an. Zum ersten Mal gibt es ab kommendem Schuljahr für Schüler der Maturaklassen die Möglichkeit, schon im Herbst ein Wahlfach vorgezogen zu absolvieren, den Rest der Gegenstände dann im Sommer.

Gym im Sommer Schauplatz etlicher Veranstaltungen

„Grundsätzlich sehr zufrieden“ mit Ablauf und Ausgang der Matura sind Lehrer und Schüler am BG/BRG Gmünd, wie Direktor Ronald Binder sagt. „Es gibt einige sehr erfreuliche Ergebnisse, nur wenige haben nicht bestanden. Alle sind zuversichtlich, dass im Herbst auch die übrigen Schüler abschließen werden.“ Vom Ablauf her habe alles gepasst, der Schwierigkeitsgrad bei den zentralen Aufgabenstellungen in allen Gegenständen sei okay, die Schüler gut vorbereitet gewesen. Beim Lehrkörper komme es im Herbst zu keinen Änderungen.

Während Schüler und Lehrer sich in Ferien befinden, wird sich in den Räumlichkeiten des Gymnasiums einiges tun. So dient die Infrastruktur in den ersten beiden Augustwochen wegen der Umbauten im HAK-Turnsaal als Ersatzquartier für das UBBC-Sommercamp (die NÖN berichtete). In der zweiten Augusthälfte gibt es in jedem Stock der Schule eine eigene Veranstaltung. Zum einen haben sich einige Schüler für zwei Wochen Sommerschule in Mathematik angemeldet.

Zum anderen ist das Gymnasium in der letzten Ferienwoche Gastgeber für das erste SKILLsCamp Digitales.Lernen, mit der Stadtgemeinde Gmünd als Koordinator und in Kooperation mit Waldviertler Leitbetrieben (Agrana Stärke GmbH, A. Weber GmbH AVIA, Eaton Industries (Austria) GmbH, ELK Fertighaus GmbH, Leyrer+Graf Baugesellschaft m.b.H., Pollmann International GmbH, Stark GmbH, Test-Fuchs GmbH). Experten für neue Technologien der FH St. Pölten betreuen drei Tage lang IT-interessierte, begabte AHS- und BHS-Schüler der beiden Jahrgänge vor der Matura sowie Lehrlinge aus ganz NÖ bei der Erarbeitung von Lösungen für aktuelle, reale Aufgabenstellungen. Die Themen werden gemeinsam mit der Industrie erarbeitet. Die Teilnahme ist gratis, die Kleingruppen arbeiten „hands-on“ nach dem Motto „Steigere deine digitalen Fähigkeiten und werde zum Problemlöser für Firmen!“

Und schließlich findet zum zwölften Mal der NAWI-Sommer im Haus statt. Zu dieser Fortbildungsveranstaltung werden über 100 NÖ Lehrkräfte naturwissenschaftlicher Fächer erwartet. Eine Lesung mit Science Buster Florian Aigner zum Thema „Warum wir nicht durch Wände gehen“ am 29. August ist öffentlich zugänglich.