Tempo-30-Debatten: Gmünd ohne Hürden zu Vorreiter-Rolle

Geringere Hürden am Weg zur Einführung von Tempo-30 in Gemeinden: Diese Forderung zugunsten der Sicherheit im Verkehr und Lebensqualität im Ort gewinnt seit dem Frühjahr zunehmend an Fahrt, einer Initiative der Mobilitätsorganisation VCÖ haben sich alleine in Niederösterreich schon 62 Gemeinden angeschlossen. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) bekräftigte mittlerweile, die Tempo-30-Limits durch Gemeinden erleichtern zu wollen. Auch 57 Prozent der Befragten einer „profil“-Umfrage gaben an, Gemeinden sollten durch eine Reform der Straßenverkehrsordnung leichter eigenständig über das Limit entscheiden dürfen.

Aber wie schwer ist es überhaupt für eine Kommune, den 30er in einer Straße zu verhängen? „Eigentlich gar nicht. Für uns sind bisher alle Geschwindigkeits-Beschränkungen, die wir als wichtig für die Bevölkerung erachtet hatten, anstandslos möglich gewesen“, sagt die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP). Rosenmayer muss es wissen: Unter ihrer Führung hat sich die 5.200-Einwohner-Stadt zu einer Hochburg der Tempo-30-Beschränkungen entwickelt. Innerhalb von fünf Jahren wurde in fast 30 Straßenzügen der 30er verhängt, dazu kamen Entschleuniger in allen Ausprägungen zwischen Rechtsvorrang, Fahrradstraße, Begegnungszone (vorm Gymnasium) oder Fahrbahn-Verengung im Zuge von Baustellen. Selbst die Schremser Straße, eine hoch frequentierte Landesstraße, wurde im Zuge von Bauarbeiten im Bereich einer neuen Geh- und Radweg-Querung merkbar verschlankt und mit Verkehrsinseln ausgestattet. In die Schulgasse wurden bei der Neugestaltung im Vorjahr derartige Verrenkungen eingebaut, dass ein gedankenverlorenes Durchziehen leicht in einer der Grüninseln enden könnte.

Rosenmayer: „System ist gut durchdacht.“ Es gehe nicht um hysterisches Temporausnehmen ohne Wenn und Aber, betont die Stadtchefin, das Wohl der Bevölkerung müsse im Vordergrund stehen. An Durchzugsstraßen sei ein 50er in vielen Fällen akzeptierbar, das bringe den Verkehr ja auch im Sinne der Anrainer flüssiger durch die und aus der Stadt. Am Stadtplatz könnte sie sich etwa mit Tempo-30 anfreunden, „andererseits ist wegen ein- und ausparkender Fahrzeuge oft sowieso nicht mehr möglich“. Rosenmayer: „Unser System ist gut durchdacht, erfasst Bereiche um Schulen, Siedlungsgebiete, Wohnstraßen, und es kann natürlich bei Bedarf erweitert werden.“

Im Jahr 2021 wurden gar 18 Straßenzüge im Dreieck zwischen Schremser Straße, Bahnhofstraße und Harabruckteich – mit drei Schulen – auf einen Schlag zur Tempo-30-Zone mit Rechtsvorrang, runter vom Gas geht es unter anderem auch in der Wasserfeld-Siedlung im Norden der Stadt, in der Aßangsiedlung und in Grillenstein im Bereich der Blockheide.

Wie es in der Praxis läuft, das erklärt Stadtpolizist René Schreiber. Im Regelfall braucht es, bevor Tempo-30 verhängt werden kann, ein Ermittlungsverfahren mit Sachverständigen des Landes, „die müssen abwägen und begründen, geben dann eine Empfehlung ab. Das hängt aber auch von der Wertigkeit einer Straße ab – zum Beispiel davon, ob hier Durchzugsverkehr besteht, Busse verkehren, Geschäfte vorhanden sind. In einer Sackgasse kann die Gemeinde auch ohne Sachverständigen ein Tempolimit einführen.“ Auch Schreiber kann sich aus den vergangenen Jahren an kein negativ abgeschlossenes Verfahren erinnern. Im Gegenteil, sagt er: „In Siedlungsgebieten empfehlen auch alle Sachverständigen Tempo-30, bei uns war das zum Beispiel in der Hans-Lenz-Straße und in der Schulgasse der Fall.“

Was das alles bringt? Die Gesamtheit der Maßnahmen machts aus, betonen Bürgermeisterin Rosenmayer und Stadt-Sheriff Schreiber. „Manche setzen sich immer über Regeln hinweg, aber größtenteils werden die Vorgaben eingehalten“, sagt Helga Rosenmayer. Mobile Tempomessgeräte seien dabei eine wertvolle Hilfe, indem sie Tempoüberschreibungen vor Augen führen. Jedes Jahr kommen zwei, manchmal drei neue Messgeräte dazu.

Die Disziplin in der Einhaltung schätzt René Schreiber als „im Großen und Ganzen sehr hoch“ ein. Er muss es wissen: Er wertet die Ergebnisse der mobilen Tempomesser aus, zuletzt auch der Begegnungszone mit Tempo-20 vorm Gymnasium. „Die Geräte zeichnen anonym die Uhrzeit und die Geschwindigkeit auf. Damit wird klar nachvollziehbar, wo wirklich Handlungsbedarf ist, ein Sachverhalt auch an die Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet werden sollte“, erklärt Schreiber. Meldungen von Anrainern über vermeintliche Bolzerei in ihrer Gasse stellen sich dabei mitunter als Irrtum heraus – wenn Fahrzeuge etwa im halbstarken Übermut mit quietschenden Reifen aus einer Kreuzung gepresst werden, dann ist das laut, aber eben nicht zwingend schnell.

Auch der Vorrang für Rechtskommende nehme im Regelfall Tempo raus, sind sich Rosenmayer und Schreiber einig. Man werde dazu gezwungen, vorsichtiger zu fahren. Für viele immer noch ungewohnt ist etwa der Nachrang für den Durchzugsverkehr in der Schulgasse gegenüber Fahrzeugen aus der Hans-Lenz-Straße – selbst für jene, die dadurch plötzlich im Vorrang sind. Unfälle oder Probleme dadurch sind Rosenmayer nicht bekannt. Die Pestalozzigasse in der Gmünder Neustadt sei mit der Rechtsregel gar ein klassisches Übungsgebiet für Fahrschulen, schmunzelt René Schreiber, „man muss einfach die Augen offen halten. Für mich ist das die Zukunft.“

Die Rechtsregel braucht es übrigens laut Schreiber in 30er-Zonen verpflichtend – als weiteres Instrument zur Entschleunigung. Auch um ein Abweichen davon müsse angesucht werden: In der Bezirkshauptstadt geschah das etwa bei der Kreuzung von Schulgasse und Walterstraße, einer Einbahnstraße von der Schulgasse weg mit Radstreifen, über den Radelnde auch gegen die Einbahn hochtreten dürfen. Die hätten beim Ausfahren gegenüber dem Linksverkehr den Vorrang, gegenüber Fahrzeugen von rechts in der phasenweise hoch frequentierten Schulgasse aber den Nachrang. Das Ergebnis wäre vermutlich mehr Verwirrung und somit weniger Sicherheit auch für Radelnde. Das ginge der „Runter-vom-Gas“-Stadt Gmünd freilich zu weit.