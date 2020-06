Im Geschäft „Walala“ von Kerstin Weißenböck am Rathausplatz ist bereits ein Postpartner aktiv (die NÖN berichtete bereits). Dazu gesellt sich jetzt auch der Spar-Markt im Lagerhaus in der Zwettler Straße. Laut VP-Bürgermeister Patrick Layr wurde diese Partnerschaft zwischen Post und Raiffeisen-Lagerhaus erst in den letzten Tagen fixiert.

Die beiden neuen Weitraer Postpartner werden am 3. Juli durch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf auch offiziell eröffnet.