Die Abrechnung, bitte: Soul- und Blues-Klänge von Waldviertler Musiker

Der reduzierte, aber kräftige Blues- und Soul-Sound der Band kommt live noch etwas besser zur Geltung. Nicht nur bei der Entstehung der Songs, sondern auch live sind zwei weitere Musiker aus dem Waldviertel dabei, die man aus unterschiedlichsten Ensembles kennt: Marc Bruckner (Schlagzeug) und Alexander Lausch (Bass).

Neben Ines Dallaji ist mit Lisa Simhofer eine zweite Sängerin dabei, und wenn alle vier singen – was durchaus vorkommt – klingt es schon fast nach Soul-Band mit kleinem Background-Chor. Neben zahlreichen Songs vom Album waren auch ganz neue Lieder zu hören – und die schließen thematisch an das Album an: Es ging um zerbrochene Freundschaften, Identitätskrisen oder um den Tod. Auch eine gelungene Abrechnung mit den „Sozialen Medien“ war dabei.

Hier gehts also, ganz in der Tradition der Blues- und Soul-Musik, zur Sache. Feel-Good-Themen darf man sich nur in kleiner Dosierung erwarten. Trotzdem hört man gerne zu, nicht nur weil es sich gemeinsam viel besser leiden lässt, sondern auch weil das Gesamtpaket fast nichts zu wünschen übrig lässt – von der souligen Stimme von Ines Dallaji über eingängige Melodien bis hin zum Klang der Band, der sich ungeniert in der Musikgeschichte bedient und auch etwas „retro“ daherkommt.

