Tischlerei Weinstabl: Ganz vorne unter den gesunden Betrieben

Besondere Auszeichnung für die Tischlerei Michael Weinstabl in Leopoldsdorf in der Gemeinde Reingers: Bei der Ehrung der gesündesten Betriebe Österreichs im Museumsquartier Wien ergatterte sie unter bundesweit 1.314 Betrieben mit dem „Betriebliche Gesundheitsförderung“-Gütesiegel den „Sonderpreis der Wirtschaft“.

Insgesamt wurden durch das Österreichische Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung gemeinsam mit Fonds Gesundes Österreich und Gesundheitsministerium 25 „BGF“-Betriebe gewürdigt, die den Gedanken der betrieblichen Gesundheitsförderung in den vergangenen drei Jahren besonders vorbildlich lebten. Man bekomme im Zuge des Projektes viele Ideen und Vorschläge, sagt Geschäftsführer Michael Weinstabl.

Er zählt eine Reihe an umgesetzten Maßnahmen auf – die Anschaffung von Luftbefeuchtungsgeräten und höhenverstellbaren Tischen im Büro, verbesserte Arbeitsabläufe in der Produktion durch Schulungen und Investitionen in den Maschinenpark, Freisprechanlage & Navi im Großteil des Fuhrparks, Mitarbeiter-Events vom Maibaumfest über die Sommergrillfeier mit Adi Matzek bis zur Weihnachtsfeier. Neben einer Kaffee- und Teebar können die 25 Beschäftigten auch beim regionalen Obstkorb und neuerdings an der Müslibar zugreifen.

Die Teilnahme am BGF-Projekt habe insgesamt zu einem Bewusstseinswandel in vielen Bereichen und einer Horizont-Erweiterung geführt, erzählte Weinstabl in einem Interview für den Fonds Gesundes Österreich. Man arbeite nun kontinuierlich an einem modernen und gesundheitsgerechten Arbeitsumfeld. Weinstabl sieht die betriebliche Gesundheitsförderung als Beitrag zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden. Dazu gehöre es, sie auch in Entscheidungsprozesse einzubinden, etwa bei der wie berichtet im Vorjahr begonnenen Erweiterung um einen Bürotrakt für zehn Beschäftigte. Das steigere die Wertschöpfung und das Gemeinschaftsgefühl.

Am Ende sollen im Zubau helle, schallgedämmte Büros mit begrünten Sichtschutzwänden, neue Sanitäranlagen, ein neuer Besprechungsraum, ein großer Aufenthaltsraum sowie eine Terrasse für Pausen im Freien beziehbar sein. Kopierer und Server werden räumlich verlagert, neue Spinde für die Beschäftigten angeschafft.

Der BGF-Gütesiegel wird alle drei Jahre vergeben, die Tischlerei Weinstabl ist seit 2017 dabei.

