„Der Sturm“: Für Fans von absurdem Humor und trashigem Look

Open Air gibt es schöne und schräge Bilder, gewagte Stunts, tolle Musik, rutschende Hosen und verwirrte Choreografien. Das Drama um eine intrigante Königsfamilie aus dem 17. Jahrhundert wird mit dem im vorigen Jahrhundert mit Johnny Depp verfilmten Roman „Fear and Loathing in Las Vegas“ vermischt, der irgendwo neben Beat-Literatur einzuordnen ist und die Abgründe der 60er-Jahre-Hippie-Bewegung zeigt. Ein absoluter Tipp für Fans von absurdem Humor und trashigem Look.

Weitere Termine: http://hoftheater.at

