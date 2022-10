Krimi mit Dinner – „Das Brezel Testament“

Kriminalfall mit gleichzeitigem Dinner für die Zuschauer im VAZ Harmanschlag: Die Besucher saßen an Tischen im Saal verteilt und die Akteure bewegten sich mitten unter den Gästen, wodurch jeder einzelne noch besser den Augenblick genießen konnte und im Stück mitlebte.

Bei der Premiere am 26. Oktober war auch Bürgermeister Peter Höbarth mit seiner Gattin im ausverkauften Saal anwesend. Vor Beginn der Aufführung gab es für die Gäste bereits einen Gruß aus der Küche. Danach begann das Theater inmitten der Zuseher. Nach dem ersten Akt gab es eine köstliche Kürbiscremesuppe des viergängigen Dinners. So wurden die Pausen überbrückt und man konnte mit den Sitznachbarn diskutieren, wer wohl die Schuld am Ableben des reichen Leonhard Brezel trage, da alle geladenen Verhandlungsteilnehmer auf das Erbe spekulierten.

Im dritten Akt schaltete sich die Kriminalermittlerin Bozena Müller ein, da sich herausstellte, dass der Verblichene an einer Überdosis des in der spanischen Fliege vorhandenen Giftes verstarb. Ein Packung dieses Mittels wurde allerdings im Haus gefunden, Reste davon im Wein, den der Verstorbene vor seinem Tod trank. 30 Milligramm des Stoffes Cantharidin sind tödlich.

Da man auch das Publikum mit einbeziehen wollte, hat sich die Laiengruppe große Mühe gemacht und für jeden Gast ein Wahlzettel angefertigt, diesen in eine Glasvenüle mit Bleistift gegeben und an jedem Platz beim Tisch abgelegt, wo später der Mörder angekreuzt werden sollte.

Die Besucher wurden als Mitarbeiter der Firma Brezel bezeichnet, um Mithilfe bei der Klärung gebeten. Die richtigen Antworten landen in einem Topf, aus dem ein Teilnehmer gezogen wird. - Die Gewinnerin der NÖN-Verlosung zur Premiere, Andrea Töpfl, hatte dabei doppeltes Glück – sie gewann eine Flasche Wein mit Etikett der Darsteller.

Bleibt nur noch eine Frage offen: Wer wurde nun von Andrea Töpfl angekreuzt, und hat diese Person tatsächlich eine Überdosis des Giftes Cantharidin der Spanischen Fliege in den Rotwein gegeben, den Leonhard Bretzel am Vorabend seines Todes trank?

