Jäger spinnt: Ab 28. September im Wald4tler Hoftheater

Edi Jäger spielt den „Spinner“ — in der Komödie „Dinner für Spinner“, zu sehen ab 28. September im Wald4tler Hoftheater. Jäger kennen viele als Kabarettist, mit einem Programm war er auch schon im Wald4tler Hoftheater zu Gast.

Als Schauspieler hat man ihn hier aber noch nicht gesehen - obwohl das eigentlich sein Beruf ist: Jäger absolvierte in den 90er Jahren seine Schauspielausbildung in Wien, Salzburg und Los Angeles. Seither war er in über 100 Bühnenproduktionen zu sehen. „In Salzburg ist Edi Jäger ein Star“, erzählt Moritz Hierländer. Jäger spielt dort im Landestheater oder im „Kleinen Theater“. Zu sehen war er auch schon im Schauspielhaus Graz, im Staatstheater Darmstadt oder im Volkstheater München. Außerdem spielt er auch in TV-Produktionen, derzeit ist er in der Sky-Produktion „Die Ibiza Affäre“ neben Nicholas Ofczarek zu sehen.

Wien in den 70er Jahren. Das bereits zwei Mal verfilmte Stück „Dinner für Spinner“ des Franzosen Francis Veber wird von Regisseur Hanspeter Horner ins Wien der 70er Jahre verlegt. Vier wohlhabende Freunde versuchen, den verrücktesten Exzentriker zu finden. Das moralisch fragwürdige Spiel wird in der turbulenten Komödie auf den Kopf gestellt. Hierländer verspricht: „Geniale Situationskomik, schwarzer Humor und raffinierte Wortspiele schaffen eine wunderbare Synergie.“ Zu sehen sind neben Edi Jäger auch Johannes Rhomberg, Walter Ludwig, Benedikt Vyplel und Sophie Prusa.

Produktion verschoben. Die Eigenproduktion „Der röhrende Hirsch“, mit dem das Hoftheater eigentlich im Mai in die Saison starten wollte, muss ein zweites Mal verschoben werden – aus gesundheitlichen Gründen. Das Interesse an dem Stück sei bereits sehr groß gewesen – deshalb werde man es auf jeden Fall im nächsten Jahr zeigen. Ersatz dafür gibt es heuer nicht, es warten aber ohnehin neben „Dinner für Spinner“ eine weitere Komödie („Die Gespenster-Analyse“) und zahlreiche Gastspiele im Herbst auf die Gäste.