„Zug gegen Pkw & Lkw, mitten im Wald“: Über 250 bei Großübung

Aufgrund der Grenznähe kann die gegenseitige Unterstützung im Fall eines Großunfalles rasch zum tatsächlichen Szenario werden - umso wichtiger ist es, die Zusammenarbeit zu trainieren und gegenseitige Abläufe kennenzulernen. Eine weitere Neuheit an diesem Tag war die Erprobung der neuen Alarmierungs- und Ausrückeordnung für derartige Großeinsätze.

Das Bezirksrettungskommando Gmünd arbeitete in enger Zusammenarbeit mit dem Waldviertler Schmalspurbahnverein im Vorfeld ein bis zuletzt geheim gehaltenes Szenario aus. Die Alarmierung lautete am Samstagmittag schließlich „Zug gegen Auto - mitten im Wald“. Beim Eintreffen am „Unfallort“ dann die Katastrophe: „Verkehrsunfall - Schmalspurbahn gegen Pkw und Lkw“ - in dieser Region ein keinesfalls unrealistisches Szenario, da sich die Schmalspurbahn während der Sommermonate als touristische Attraktion großer Beliebtheit erfreut. Gleichzeitig sind viele „Schwammerlsucher“ im Pkw unterwegs, Waldarbeiten finden kontinuierlich statt.

30 „Verletzte“, dazu einige Vermisste

Gleich nach Ankunft wurden unverzüglich eine Lagemeldung abgesetzt und die weitere Alarmierung der Rettungskräfte in Gang gesetzt. Aufgrund des vor Ort vorherrschenden, anspruchsvollen Geländes war eine präzise und enge Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte erforderlich. Nun galt es 30 verletzte, zehn vermisste und angehörige Personen bestmöglich zu versorgen. Auch die „Unfallopfer“ waren bestens vorbereitet und wussten genau was sie zu tun hatten - von einer hochschwangeren Frau bis zu offenen Brüchen war alles dabei, es wurde geschriehen, gejammert und geschimpft wie bei einem tatsächlichen Unglück (hier gehts zum Kurzvideo). Nach etwa drei Stunden wurde das definierte Übungsziel erfolgreich erreicht, alle konnten aufatmen.

Beteiligt waren neben den Rettungskräften aus dem Bezirk Gmünd auch Kollegen aus Waidhofen/Thaya und dem Südböhmischen Rettungsdienst. Zusätzlich war die Österreichische Rettungshundebrigade der Landesgruppe Niederösterreich/Wien vor Ort, um die „Vermissten“ zu suchen. Auch die Freiwilligen Feuerwehren waren mit dem vierten Zug der 5. KHD-Bereitschaft (Bezirk Gmünd) mit insgesamt 55 Kameraden vor Ort. Außerdem waren 76 Mitglieder des Roten Kreuzes und auch Spezialeinheiten wie Krisenintervention, PEER und Sondereinheiten für Großunfälle vor Ort.

Grubeck: „Äußerst erfolgreiche Übung, ausgezeichnete Zusammenarbeit“

Im Anschluss wurden alle Mitwirkenden ins Kulturhaus Alt-Nagelberg zur Übungsbesprechung und einer Jause geladen. Alle zeigten sich dort höchst zufrieden mit dem Ablauf dieser Premiere: „Alle Einsatzorganisationen und ihre Teams haben sich den Herausforderungen gestellt. Wir können auf eine äußerst erfolgreiche Übung und eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zurückblicken“, resümierte Reinhard Grubeck, Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes in Gmünd. Zufrieden waren auch KHD-Zugskommandant Andreas Reutterer: „Es hat mich sehr gefreut, dass wir hier dabei sein durften und alles so gut funktioniert hat!“ Die Zusammenarbeit zeichne den Gmünder Bezirk einfach aus, strich der stellvertretende Gmünder Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Hofbauer hervor: „Es haben wirklich alle sehr gut zusammengearbeitet - und zusammengegriffen wie Zahnräder.“