Mit Leyrer+Graf zu runderneuerter Wiener Westausfahrt

„Wir sind sehr stolz darauf, dieses bedeutende Infrastrukturprojekt der MA29 umsetzen zu dürfen“, wird CEO Stefan Graf in einer Aussendung zitiert. Eine Brückensanierung an einem so wichtigen Verkehrsknotenpunkt stelle hohe Anforderungen an die Logistik und das Projektmanagement, gepaart mit hoher Kompetenz im Ingenieurbau: „Wir achten auf ein strenges Zeitkorsett, um den Verkehrsteilnehmern die Westeinfahrt so bald wie möglich wieder zur Verfügung stellen zu können.“

Die Vorarbeiten liefen bereits im April an, im großen Stil gearbeitet wird seit Sommer. 40 Jahre nach der großen Instandsetzung ist die umfassende Sanierung der Tragwerke für die sogenannten Nikolaibrücken zwischen Hütteldorfer Brücke und Stützmauer Grünauerbach angelaufen – Totalsperre der Westausfahrt bis Juli 2024 inklusive. Mit modernsten technischen Maßnahmen soll eine sichere Nutzung der Brückenkonstruktion für die kommenden 20 Jahre gewährleistet werden.

Die zentrale Lage der Westausfahrt birgt für die Beteiligten freilich logistische und ingenieurtechnische Herausforderungen. „Jeder Schritt im Bauprozess erfordert höchste Qualität und Präzision“, heißt es in der Aussendung. Leyrer+Graf führe die Bauarbeiten auf engstem Raum neben der ÖBB-Bahnstrecke und überm Wienfluss durch. Wegen des Denkmalschutzes für das gesamte Wiental müsse das äußere Erscheinungsbild weitgehend unverändert bleiben, „so muss beispielsweise das Auflösen und Wiederversetzen der denkmalgeschützten Stützmauern behutsam nach Vorbild des historischen Bestandes durchgeführt werden“. Die Farbenwahl für den Fugenmörtel müsse mit dem Denkmalamt abgestimmt werden.

Im Zuge der Modernisierung werden unter anderem auch Fahrbahnbelag, Abdichtung, teils Kragarme, Randbalken und Fahrbahnübergänge erneuert - gesichert durch ein 2,1 km langes Arbeits- und Schutzgerüst.

