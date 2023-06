Herz-Jesu-Pfarre gratulierte Pater Georg Kaps zum 40. Priesterjubiläum

Pater Georg Kaps studierte Theologie in Polen, am 12. Juni 1983 empfing er in Obra die Priesterweihe. Zwei Jahre verbrachte er in Polen, danach elf Jahre in der Pfarre Steyr-Münichholz, bevor er schließlich 1997 als Pfarrer nach Gmünd-Neustadt kam.

Diakon Roland Senk dankte Pater Georg in seiner Predigt für das Wirken in der Herz-Jesu-Pfarre, seitens des Pfarrgemeinderates gab es zu den Glückwünschen einen gemeinsamen Wien-Ausflug als Geschenk. Musikalische Begleitung des Gottesdienstes kam von Regionalkantor Christoph Maaß (Orgel) sowie Stefan Grübl (Posaune).