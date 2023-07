Seelsorger seit 60 Jahren: Ein Fest für Rudolf Pinger in Harbach

Rudolf Pinger wurde 1938 in Ottenschlag geboren und wurde nach der Pflichtschule und dem Priesterseminar am 29. Juni 1963 im Dom von St. Pölten geweiht und feierte anschließend in Zwettl seine Primiz. Er durchstreifte einige Pfarren, darunter war Gastern, wo er als Kaplan seine Laufbahn begann. Danach folgte Lunz und Weitra. In Hirschbach wurde er als Pfarrer bestellt, danach kam er nach Seyfrieds und Heidenreichstein.

Im Jahr 2004 wurde Rudolf Pinger mit der Leitung der Pfarre Harbach betraut, wo er 2006 die Pfarren St. Martin und Harmannschlag zum neu gegründeten Pfarrverband hinzubekam. 2008 wurde eine nochmalige Erweiterung des Pfarrverbandes durchgeführt und es kamen Bad Großpertholz und Karlstift hinzu. Seit damals betreut der heute 85-jährige Priester fünf Pfarren mit großer Freude und Besonnenheit. Er wurde als Seelsorger für alle bezeichnet.

Ohne sein Wissen wurde vom Pfarrgemeinderat ein Fest ausgerichtet. Es wurden einige Priester eingeladen, mit denen er sehr viel Kontakt hatte und diesen weiterhin pflegt. Eisgarns Probst Andreas Lango, Vikar Krzysztof Sobczyszyn, Herbert Schlosser, sowie Dompfarrer Josef Kowar. Pfarrer Peter Neugschandtner aus Langschlag hielt eine Laudatio über Rudolf Pinger und hob sein vielseitiges Wissen und seine unerschöpfliche Geduld sowie seine Beherrschtheit und Ruhe hervor.

Es waren auch die Gemeindevertreter der jeweiligen Pfarren, Bürgermeister Manfred Grill aus Großpertholz und Vizebürgermeister Stefan Stangl aus St. Martin, vertreten. Die örtliche Bürgermeisterin Margit Göll dankte in ihrer Rede für die vielen netten Gespräche und überreichte ein Geschenk. Die Trachtenkapelle Moorbad Harbach sorgte anfangs für ein Platzkonzert und später für Unterhaltung bei der Agape. Für die Verpflegung sorgte der Pfarrgemeinderat.