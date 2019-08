Während manche Politiker alles tun, damit unangenehme Gerüchte über sie bloß nicht laut ausgesprochen werden, überraschte Hoheneichs Bürgermeister: Er ging bei einem von ihm selbst organisierten Fest in die Offensive. Das Gerede über einen Seitensprung mit einer anderen Politikerin entspreche nicht der Wahrheit, sprach er klipp und klar ins Mikro. Der Sager zeugt bei allem Risiko, das Gerede sogar noch zu intensivieren, von Menschlichkeit und Offenheit, für die ein Bürgermeister stehen sollte.

Ob es klug war, das in diesem Rahmen und in dieser Deutlichkeit zu tun, das wird die Zukunft weisen: Immerhin rückte damit auch eine Politikerin in ein Rampenlicht, auf das sie wohl eher verzichten könnte. Warum die NÖN ihren Namen trotz Nennung vor dreistelliger Gästeschar und wohl hohem Interesse vieler Leser nicht anführt: Die Frage, wer wann mit wem „was laufen“ hat oder nicht, gehört in die Privatsphäre. Die ist selbst bei stark in der Öffentlichkeit stehenden Politikern zu respektieren.