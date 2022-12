Probeführerschein ist weg 1,82 Promille: Alkolenker flüchtete in Aalfang zu Fuß vom Unfallort

Symbolbild Foto: JakubD, Shutterstock.com

E in 29-jähriger Alkolenker flüchtete nach einem Ausritt in den Straßengraben zu Fuß. In Langegg war aber Endstation. Der Probeführerscheinbesitzer musste seinen Führerschein abgeben.