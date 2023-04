Personalnot im Lagerhaus Gmünd: Eigene Projekte ruhen

Mit „Auch für uns sind es herausfordernde Zeiten. Wir brauchen dringend Personal“, begrüßte Günter Zaiser, Geschäftsführer des Lagerhauses Gmünd-Vitis, die AMS-Landesgeschäftsführer-Stellvertreterin Sandra Kern im Unternehmen. Gemeinsam mit Harald Resch und Karina Breunhölder-Neulinger vom AMS Gmünd machte sich Kern ein Bild von der aktuellen Situation im Lagerhaus.

Wegen der Personalknappheit in dem Betrieb mit rund 420 Mitarbeitern müssen derzeit eigene Bauvorhaben zurückgestellt werden. „Wir müssten sie sonst fremdvergeben“, sagt Zaiser. Grund seien die hohen Preise, die „aktuell viele dazu animieren, zum Beispiel in Heizung oder Photovoltaik zu investieren. Auch im Hinblick auf Lieferschwierigkeiten ist das nicht immer sofort möglich“, so Zaiser.

Binnen zweier Jahre sei der Mitarbeiterstand um 17 gestiegen. „Trotzdem sind rund 30 Stellen inklusive Lehrlinge ausgeschrieben. Wir suchen Handwerker und Lagermitarbeiter“, erklärt Katrin Filler-Cizek, Leiterin der Personalentwicklung. „Deutschkenntnisse sind erforderlich, ein C-Führerschein oft notwendig.“ Das Lagerhaus mache vieles, um auf sich aufmerksam zu machen, angefangen bei der Lehrlingssuche. „Wir setzen auf eine Lehrlingsprämie von 6.000 Euro, die an den Erfolg in der Berufsschule, an die Lehrabschlussprüfung und an die betriebliche Leistung gekoppelt ist. Die Qualität der Arbeit und die Leistung der Jugendlichen steigen dadurch sichtbar“, sagt Zaiser.

Die Personalentwicklerin fordert eine „Lehre für Erwachsene“, es gebe immer wieder Quereinsteiger. „Aktuell haben wir einen Karosseriebautechniker, der Elektrotechniker werden möchte. Finanziell ist eine neuerliche Lehre für ihn nicht tragbar. Er hat daher bei uns als Hilfsarbeiter begonnen. Sein Ziel ist aber die Lehrabschlussprüfung als Elektrotechniker.“

Flexible Arbeitszeiten und ihre Grenzen

Komprimierte Arbeitszeiten gebe es bei Maurern, Zimmerern, Spenglern & Co. schon länger. „Aber im Handel sind wir an Öffnungszeiten gebunden. Im Dienstleistungsbereich muss auch am Freitag jemand vor Ort sein, um etwaige Notfälle abdecken zu können“, sagt Zaiser. „Das Lagerhaus ist sehr traditionsverbunden. Ein seit Jahrzehnten gebotenes Service zu ändern, ist schwierig. Eine zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeit ist notwendig, aber nicht einfach“, zeigt er auf.

Homeoffice sei nur in der Verwaltung ein Thema. „Wir haben während Corona die Voraussetzungen geschaffen und können diese bei Bedarf sofort nutzen“, erzählt Filler-Cizek.

Auch dass neue Mitarbeiter nicht nach Alter ausgewählt werden, unterstrich die Personalentwicklerin. „Meist sind die körperlichen Anforderungen der Bewerber nicht gegeben.“ Das bestätigte auch AMS-Leiter Harald Resch. „Wir haben 330 Personen arbeitslos gemeldet, bei denen es körperliche Einschränkungen gibt. Das hemmt den Vermittlungserfolg.“

AMS-Landesgeschäftsführungs-Stellvertreterin Sandra Kern nahm eine Reihe an Wünschen und Ideen von dem Besuch mit. „Wir setzen uns intensiv für unsere Kunden ein, damit können wir auch die Arbeitslosigkeit senken“, versprach Kern, die zum Erfolg des Unternehmens gratulierte und appellierte, auch Menschen mit Förderbedarf anzustellen: „Diese Menschen brauchen einfach eine Chance.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.