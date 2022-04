Bewegungsmangel im Bezirk Gmünd: Bewegen fällt mit Spaß leichter

Wurde vor wenigen Jahren noch über die tägliche Turnstunde diskutiert, so war man wohl selten weiter davon entfernt als in den Zeiten des coronabedingten Distance Learnings. Die Schulen konnten manches in den digitalen Bereich verlegen – den Turnunterricht aber nur selten. Die Folge: „Dass sich Kinder weniger bewegen und mehr Zeit vor elektronischen Geräten verbringen, ist sicher evident“, sagt der Gmünder Kinderarzt Andreas Helfert.

Im Verhalten von Kindern habe sich durch die Pandemie allgemein viel geändert – ohne dass die Jüngsten wirklich etwas dafür könnten: „Das wieder umzukehren, wird sicher schwierig. Es wird viel zu wenig für die Prävention geleistet“, meint er. Welche Auswirkungen ein Mangel an Bewegung bei Kindern hat, hänge von der Altersgruppe ab. Aber: „Nach dem die Kalorienzufuhr in den seltensten Fällen reduziert wird, besteht natürlich die Gefahr von Übergewicht mit all ihren Folgeerkrankungen.“

Bewegungsmangel schlägt sich nicht nur körperlich nieder. Dass auch die psychische Belastung für Kinder zunimmt, dürfe nicht außer Acht gelassen werden, warnt Andreas Helfert. Die Gründe dafür sieht er nicht alleine in der Pandemie, sondern auch in den Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg. „Psychische Auffälligkeiten haben definitiv zugenommen, die Kinderpsychiatrien platzen aus allen Nähten.“

Andreas Helfert ist Arzt für Kinder- und Jugendheilkunde. Foto: privat

Weil Bewegung auch in der Hinsicht Abhilfe schaffen kann, sollte sie – so Helfert – mit positiven Erfahrungen verknüpft werden, die Eltern als positives Vorbild vorangehen und Sportangebote in der Freizeit aktiv genutzt werden.

Sportvereine weiter engagiert. Eines dieser Angebote gibt es beim UBBC Gmünd. Der Basketball-Verein setzt traditionell auf Nachwuchsarbeit. Diese wurde in der Pandemie schwieriger – Trainings waren teils nicht erlaubt. Geschadet habe das der Motivation der Kinder nicht, wie Manager Franz Chwatal schildert: „Sie sind immer noch sehr engagiert dabei.“ An die 40 Kinder bis zwölf Jahre seien am Start. „Wir überlegen sogar, ab Herbst mehr Nachwuchs-Teams für die Meisterschaft zu melden“, so Chwatal. Probleme gebe es eher bei älteren Jahrgängen.

Franz Chwatal ist Manager des UBBC Gmünd. Foto: privat

Glück hatte in der Coronazeit die Union Volleyball Waldviertel. Alle Kinder konnten aufgrund der Spitzensportregelung weiter trainieren. „Sie waren so dankbar, dass sie woanders sein konnten als zuhause“, erzählt der Leiter des Ausbildungszentrums, Michał Peciakowski. Am Zulauf fehle es etwas. Die Tendenz sei aber wieder steigend.

Abwechslung für den schulischen Turnunterricht. „Dass es den Bewegungsmangel gibt, ist für alle ersichtlich“, sagt indes Kurt Spiesmaier, der die Schremser Mittelschule leitet. Als Lehrer habe man gemerkt, dass sich die Schüler nach Zeiten der Fernlehre auf den Turnunterricht gefreut hatten. Der Eislaufplatz beim City Center, ein Hallenbad und Aktivitäten im Freien sorgen für Abwechslung. Mit dem Hintergedanken wurden vor der Pandemie „Move-Tage“ veranstaltet: Kinder konnten viele Sportarten und Vereine kennenlernen.

Fehlender Turnunterricht habe zunehmend sogar körperliche Auswirkungen erkennen lassen, blickt Karin Kreindl, Elternvereins-Obfrau der Weitraer Mittelschule, zurück. Den gestrichenen Schulsport auszugleichen, sei für berufstätige Eltern oft schlichtweg unmöglich gewesen.

