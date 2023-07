Schloss Litschau: Wildspezialitäten aus dem Lippizanerstall

Rund um das Schloss Litschau tut sich was. Erst im September 2022 machte die Familie Seilern-Aspang mit der Taufe des Josefsthaler Teiches als – mit mehr als 5ha Fläche – größtem neu errichteten Karpfenteich des Waldviertels seit Jahrzehnten auf sich aufmerksam, nun wurde im Meierhof am Fuße des Schlossfelsens auf 250m² Fläche eine moderne Produktionsstätte für Wild-Erzeugnisse eröffnet.

Jahrelang habe der Lipizzanerstall in der Langauer Straße 3, wo einst die Kutschenpferde eingestellt waren, lediglich als Lager gedient, blicken Schlossherr Franziskus Seilern-Aspang und Gattin Amelie zurück. 2014, als das Paar geheiratet hatte, sei bereits die Idee geboren worden, „aus unserem Wald mehr zu machen“. Zunächst wurden allerdings vier Kinder geboren – die Zeit für die Umsetzung der Vision, das Wild aus 4.000 Hektar Waldbesitz selbst zu verarbeiten statt dem Handel zu überlassen, habe schlicht gefehlt. Im Frühjahr 2021 wurde dann der Schritt gewagt, die Planung für den großflächigen Umbau mit regionalen Betrieben begonnen. Parallel dazu wurde mit dem Aufbau der Marke „Schloss Litschau“ gestartet, der pensionierte Fleischermeister Leo Kirchmaier sen. für die Verarbeitung gewonnen.

„Wild- & Fischprodukte in höchster, reinster Qualität“

Jetzt ist die top-moderne Produktionsanlage fertig, mit zwei Kühlräumen, einem Tiefkühlraum, dem über die Hygieneschleuse zugänglichen Verarbeitungsraum. Auch ein Büro und ein schicker Besucherraum stehen bereit, Letzterer zeigt noch die original erhaltene Holzverkleidung der Sattelkammer. Für die Verarbeitung nach hohen hygienischen und tiergesundheitlichen Standards wurde Florian Kreuzer gewonnen, der heuer seine Meisterprüfung ablegte und sich nun selbstständig machte. Er will, wie die bei der Eröffnungsfeier von ihrem Gatten als „Herzstück der Schloss Litschau Betriebe OG“ beschriebene Amelie Seilern-Aspang sagte, „unter dem wachenden Auge des Leo gemeinsam mit uns Produkte kreieren“.

Das Ziel geht in Richtung Klasse statt Masse: „Unser Anspruch waren immer veredelte Wild- und Fischprodukte in der höchsten und reinsten Qualität – ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel außer etwas Nitritpökelsalz, Gewürze von der Gewürzmanufaktur Cook & Grill, 100 Prozent Wild.“ Könne der benötigte Speck nicht durch eigenes Wild gedeckt werden, so werde er aus dem Nachbarort zugekauft.Fünf Tonnen Wildfleisch pro Jahr – und Luft nach obenFünf Tonnen Wildfleisch werden derzeit pro Jahr verarbeitet, sagt Franziskus Seilern-Aspang. Es gebe noch Luft nach oben, die Nachfrage sei hoch.

Verkauft wird über mehrere Kanäle

Wildbret geht unter anderem über die Gastronomie und den Webshop (mit „Genussaktien“) raus, Rohwürste und der mehrfach prämierte Karpfenkaviar der Familie Hofbauer können über regionale Läden genauso bezogen werden wie in Feinkostgeschäften in Wien, Salzburg und in der Wachau. Und, so Amelie Seilern-Aspang: Wichtig seien ihr regelmäßige Präsentationen der Produkte und der Region auf Märkten – auch um zu vermitteln, dass „Jagd gleich Tierwohl und Wild keine Massentierhaltung ist“. Auch Führungen durch den Betrieb durch sie oder ihren Gatten mit anschließender Verkostung sind buchbar.

Allen, die am Weg zur Werdung der Produktionsstätte beigetragen haben, dankte sie namentlich – der Belegschaft im Forstbetrieb, den Professionisten am Bau, dem mit der notwendigen Flexibilität ausgestatteten Tierarzt Wolfgang Kühtreiber, den Jägern & Fischern, und natürlich dem Vater von Schloss-Salami & Co, Leo Kirchmaier: „Danke, dass ihr mit mir diese Vision umgesetzt habt.“

Blick in die Zukunft – und zur nächsten Vision

Bürgermeister Rainer Hirschmann gratulierte der Familie zu einem „mutigen Schritt“ und dankte für deren Beitrag dazu, Litschau etwas weg vom Image der „kältesten Gemeinde“ und hin zur „genussreichsten Gemeinde“ zu bringen.

Das Denken und Arbeiten über Generationen hinweg strich indes Bezirkshauptmann Christian Pehofer hervor. Die Schloss-Gesellschaft sei ein besonderer, auf Nachhaltigkeit bedachter, mit Herz und Enthusiasmus geführter Betrieb. Dass die Familie Seilern-Aspang nach dem Teichbau und der Einrichtung der Produktionsstätte immer noch von weiteren Investitionen zur Nutzung von Synergien – Stichwort Biomasse- Pyrolyse – spricht, freut auch Pehofer: „Bitte bleiben Sie uns so erhalten – mit Visionen und Projekten. Ich stehe Ihnen gerne zur Seite.“