Hoftheater Pürbach: Modernes trifft auf Klassiker

Das Programm des Wald4tler Hoftheaters für die erste Hälfte der 37. Spielsaison ist fix – die NÖN darf es exklusiv präsentieren, bevor es noch im März auf der Homepage der Pürbacher Kultur-Institution erscheint. Am 6. Mai wird es mit „Nein zum Geld“ von Flavia Coste losgehen, bis Anfang September gibt es vier weitere Eigenproduktionen für das Publikum.

Dass nur die erste Hälfte der Saison publik gemacht wird, ist heuer nicht ganz Corona geschuldet – zumindest nicht direkt. Intendant Moritz Hierländer will sich mit dem Herbst- und Winter-Programm nicht nur mehr Zeit lassen, sondern hat auch bemerkt, dass auch das Publikum die Aussendung eines zweiten Programmheftes im Jahr gut findet: „Es ist nicht nur eine Art Erinnerung, sondern das Heft ist auch ein schönes Produkt, das unsere zahlreichen Stammgäste gern nach Hause geschickt bekommen.“

Das Hoftheater startet jedenfalls mit zwei Komödien in die Saison, „die zeigen, wie groß die Macht des Geldes ist“, so Hierländer. In „Nein zum Geld“ will die Hauptfigur seinen Lotto-Gewinn nicht abholen – weil er eh schon glücklich ist. Die Familie sieht das aber anders. Regie führt Christine Wipplinger.

In der bekannten russischen Komödie „Der Revisor“ geht es im Grunde um Korruption: „Das Stück ist zwar 200 Jahre alt, hat aber nichts an Witz, Wahn und Wirklichkeit verloren. Es könnte sich genauso gut in der Gegenwart hierzulande abspielen“, meint Hierländer. Regie führt Killian Klapper.

Im Sommer wird zum Open Air geladen

In der „Wald4tler Offtheater“-Schiene geht es heuer im Sommer wieder nach draußen: „Der Sturm“, sehr frei nach William Shakespeare, wird auf der Wiese hinter dem Theater gespielt – wie schon „Killer Joe“ im Jahr 2019. „Es wird auch das selbe Ensemble zu sehen sein“, berichtet Hierländer, der auch diesmal wieder mitspielt. Auch die Regie ist mit Nenad Smigoc gleich besetzt, der Abend dürfte wieder schrill, humorvoll und trashig werden.

Auch heuer wird eine Ko-Produktion mit dem „Theater Steudltenn“ zu sehen sein, und zwar „Biografie: Ein Spiel“ von Max Frisch im August. In der Komödie darf sich der Protagonist ein zweites Mal an seinem Leben versuchen. Hierländer: „Die Frage ist: Wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, was würde man ändern? Eigentlich ist es ein sehr philosophisches Stück.“ Mit „Verletzte Jugend“, ein zeitgenössisches Stück von Falk Richter, und der „Media Shop Show“ wird sich das „Wald4tler Offtheater“ im September ein zweites Mal experimentierfreudig zeigen. Das Stück ist auch am „Progress Festival“ als „öffentliche Probe“ zu sehen.

„Mir war es auch heuer wichtig, Modernes mit Klassikern zu verbinden, die wir neu bearbeiten, um zu sehen, was sie zu aktuellen Themen noch hergeben“, sagt Hierländer zur Programmplanung.

Dichtes Programm an Gastspielen im Juni

Das Programm wird durch zahlreiche Gastspiele ergänzt – vom Kabarett mit Uli Boettcher (9. & 10. Juni) oder Thomas Maurer (17. Juni) bis zur „One Man Show“ mit Stefano Bernhardin, der „Hamlet“ alleine spielt (3. Juni). Dazu kommen Konzerte, etwa von der Zwettler Big Band „Syrnauten“ (18. Juni).

Gastspiele hat Moritz Hierländer derzeit auch mit seinem Cousin Max Gugenberger: Nach einem Konzert in Zwettl am vergangenen Wochenende sind „Max und Moritz“ am kommenden Wochenende im Linzer Kellertheater zu sehen. Das Musik-Kabarett der beiden kommt am 19. November auch ins Hoftheater.

