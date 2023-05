Festival-Start: Leerstand, Schatten - und Waldviertel in neuem Licht

Das Thema des Festivals ist „Randerscheinungen“ – man möchte „den Blick ganz bewusst dorthin lenken, wo man normalerweise nicht hinsieht“, heißt es im Text der Kulturvernetzung, die das Festival gemeinsam mit den Kunstschaffenden organisiert: „Ermöglicht uns der Perspektivenwechsel womöglich erst den Blick aufs Wesentliche?“ Im Bezirk werden zehn Projekte umgesetzt.

Schon am 13. Mai werden mehrere davon präsentiert: In Litschau laden Katharina Weinhuber und Doris Ingrisch unter dem Titel „Näher als mein Schatten“ ab 20 Uhr zu einem „performativen Parcours“ durch Videoprojektionen, Licht, Klang und tanzende Menschen.

Schon um 11 Uhr wird das „art and future lab“ in Pürbach eröffnet: Am neuen „Kunstareal“ des Vereines „Living Rooms“ in Pürbach 44 gibt es einen Eröffnungsbrunch mit der Band „Gizem“, ein Podiumsgespräch über künstlerische Nachnutzung und Leerstand in der Region, einen Hochdruckworkshop, eine Hebebühne und einen Kunstmarkt. Außerdem sind an mehreren Terminen Workshops geplant – vom „Färben mit Pflanzen“ (20. und 21. Mai) bis hin zu „Zeichnen und Bestimmen von Fauna und Flora“ (10. und 11. Juni). Das Projekt läuft bis zum „Sommerfest“ am 12. August.

Ebenfalls am 13. Mai gibt es auch eine Buchpräsentation über die Arbeiten der Kunstgruppe Retz im Kunstmuseum Schrems (16 Uhr).

Fotos bei der Brücke „Tal der Liebe“

Im Mai gibt es drei weitere Projekte im Bezirk: „Waldviertel im neuen Licht“ ist eine Fotoausstellung von Leo Betinelli, den viele von „Blockheide leuchtet“ kennen: Er hat Waldviertler Landschaft mit Licht neu in Szene gesetzt und fotografiert – zu sehen ab 21. Mai in Rottal bei der Brücke „Tal der Liebe“.

Der Kurzfilm „Das Leben an der Grenze“ der Waldviertel Akademie widmet sich den vergangenen 35 Jahren im Grenzgebiet und wird am 25. Mai (19 Uhr) in der Kulturwerkstatt Hirschbach präsentiert. Und am 27. Mai um 20 Uhr holt das Ensemble „Treibholz“ Menschen, die mit Trisomie 21 zur Welt gekommen sind, zu einer Lesung auf die Bühne in der Jägerfabrik Weitra, musikalisch begleitet von Manuela Seidl.

Im Juli und August geht es in der Bobbin Fabrik weiter: In den Räumlichkeiten der „Subetasch“ gibt es gleich vier Viertelfestival-Projekte: Die Foto-Ausstellung „Wandel“ von Renate Nigischer ist am 29. und 30. Juli zu sehen, die Live-Performance „Roa!“ von Jakob Kraner, Matthias Videider und Gästen über „Gstettn“ und andere Nicht-Orte am 4. August (20.30 Uhr). Einen Kunst-Workshop für Kinder unter der Leitung von Julia Herbster gibt es von 4. bis 6. August. Und zum Viertelfestival-Abschluss am 12. und 13. August lädt die Subetasch ein, in der Bobbin virtuelle Welten mit VR-Brille zu erleben.

