Filmforum Gmünd: Drei Filme im Winter

Das Filmforum hat sein Winter-Programm präsentiert, es startet am 14. Dezember. Davor steht mit „Alma und Oskar“ noch ein Film im Herbstprogramm an. Dieser läuft am 9. November.

Mit „The lost King“ wird am 14. Dezember die wahre Geschichte der Historikerin Phillippa Langley erzählt, die das negative Image von König Richard III. korrigieren will. Dabei gibt es eine große Portion von britischem Humor. Ingeborg Bachmann, deren Mutter aus Heidenreichstein stammte, stellt das Filmforum am 11. Jänner mit dem Film „Reise in die Wüste“ in den Mittelpunkt. „Perfect Days“, zu sehen am 15. Februar, ist das Porträt eines Mannes, der in Tokio als Reinigungskraft arbeitet und ist für den Auslands-Oskar nominiert.

Die Filme starten im Kino Gmünd jeweils um 20 Uhr.