„Progress #15“: Beats, Talente und erfolgreiches Theater-Event

Zum letzten Mal im Hoftheater in Pürbach fand das „Progress #15“ statt. Die Besucher waren von der experimentellen und elektronischen Musik verschiedenster Performer und Performerinnen begeistert. Die Fitten Titten mit ihren Electro-Beats, Synthi-Trash-Punk von Szene Putzn, und DJ Nimasterblaster sorgten für perfektes Feeling.

Bei einer Talenteshow wurden dem Publikum unterschiedlichste Fähigkeiten der anwesenden Gäste präsentiert. Eine ausgewählte Jury bewertete die dargebotenen Talente, beginnend mit einer Jonglage über Jo-jo-Kunst, zwei Feuerkünstler, einem Gitarren-Gig bis hin zum ABC-Rülpser – man staunte nicht schlecht.

Ein sehr gelungenes Theaterexperiment

Ausgehend von Samuel Becketts Theaterstück „Endspiel“ und Theodor W. Adornos Text „Versuch, das Endspiel zu verstehen“ zeigte das Stück „Versuch, irgendetwas zu verstehen“ die Ohnmacht des Einzelnen, die Zusammenhänge wirklich noch zu kapieren. Was können wir überhaupt verstehen? Die Politik? Die ökologischen Zusammenhänge? Was Diktatoren antreibt? Moderne Kunst? Leben und Tod an sich?

Rina Juniku, Michaela Schausberger und Philipp Stix lieferten eine großartige Darstellung. Welche Probleme vier Pferde verursachen können, wenn eine Steuerprüfung ins Haus steht, wird mit viel Humor und hintergründigen Dialogen aufgezeigt.

Man darf gespannt sein, wo das nächste Progress-Festival stattfinden wird. Das Ambiente des Hoftheaters ist nicht leicht zu toppen.