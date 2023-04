LK Gmünd: Neue Leitung für Innere Medizin ist gefunden

Es hat ein bisschen länger gedauert, aber gut Ding will bekanntlich Weile haben: Nachdem Elmar Wiesinger im vergangenen Sommer wie berichtet eine Kassenordination für Innere Medizin in Waidhofen übernommen hatte, begann die Suche nach einem Nachfolger für Wiesingers damalige Funktion als Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum Gmünd.

In Peter Jirak, bislang Kardiologe am Uniklinikum Salzburg, wurde dieser Nachfolger nun gefunden, er wurde interimistisch mit der Leitung der Abteilung betraut. Der Leiter der Abteilung Remobilisation und Nachsorge, Primar Peter Kellner, führte die „Interne“ seit Jänner zusätzlich – der Erste Oberarzt Bernhard Kitzler legte seinen Arbeitsschwerpunkt wie berichtet auf die Ordination für Allgemeinmedizin in Aalfang.

Berufsbegleitend weitere Ausbildungen abgeschlossen

Peter Jirak hat das Diplomstudium für Humanmedizin an der Medizinischen Universität in Wien abgeschlossen. Anschließend absolvierte er die Facharztausbildung für Innere Medizin und Kardiologie am Uniklinikum Salzburg. In dieser Zeit durchlief er berufsbegleitend das Doktoratsstudium „Medical Sciences“ zum „Doctor of Philosophy“ sowie den Masterstudienlehrgang „Health Sciences and Leadership“. In Folge seiner langjährigen erfolgreichen wissenschaftlichen Tätigkeit wurde ihm 2022 von der PMU Salzburg die „Venia Docendi“ (Habilitation) verliehen. Zuletzt war er, neben seiner Privatordination für Innere Medizin und Kardiologie, als Kardiologe an der Universitätsklinik für Innere Medizin II des Uniklinikums Salzburg tätig.

„Die Leitung der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum Gmünd zu übernehmen, sehe ich als große Auszeichnung und Herausforderung zugleich. In Zeiten des allgemeinen Ausbildungs- und Facharztmangels ist es mein Ziel, Kollegen aller Alters- und Ausbildungsstufen für das aufgrund seiner Komplexität und Vielfältigkeit einzigartige Fachgebiet der Inneren Medizin zu begeistern“, betont Jirak. Ein großes Anliegen sei ihm dabei eine konstruktive interdisziplinäre und standortübergreifende Zusammenarbeit – „um eine hohe Versorgungsqualität unserer Patientinnen und Patienten sicherstellen zu können“.

Großes Lob von ärztlicher Standortleitung

„Wir haben Peter Jirak als Top-Mediziner mit ausgezeichneten fachlichen und menschlichen Qualitäten kennengelernt“, lobt der ärztliche Standortleiter Michael Böhm: „Wir freuen uns und sind überzeugt, in ihm einen äußerst kompetenten und verantwortungsbewussten Nachfolger gefunden zu haben, der den guten Ruf der Abteilung weiterführen wird.“

