Ordination Tauchmann in Weitra trotz Covid-Infektion geöffnet

„Mittlerweile ist die gesamte Familie positiv auf das Virus getestet worden. Uns geht es gut, ich selber habe nur eine leichte Verkühlung und eine kratzige Stimme“, berichtet die Ärztin im Telefonat mit der NÖN. Man sehe, wie wichtig die Impfung sei: „Die Gefahr von einem schweren Verlauf wird dadurch stark minimiert. Ich sehe immer wieder ungeimpfte Corona-Patienten, die lange Zeit gesundheitliche Probleme haben.“

Gerüchte über ihre geschlossene Praxis dementiert die Ärztin. „Von Montag bis Mittwoch hatte ich einen Arzt als Vertreter, am Donnerstag ist mein Ruhetag, und am Freitag stehen meine Mitarbeiterinnen zur Verfügung." Für 14. März bemühe sie sich wieder um einen Vertretungsarzt, und ab 15. März will sie nach Ablauf ihrer Quarantäne wieder selbst in der Praxis arbeiten.

Weniger Glück haben die Freunde des Nicki's Restaurant in Gmünd derzeit: „Leider hat uns das Coronavirus erwischt", ist hier online zu lesen, das Lokal ist vorübergehend „auf unbestimmte Zeit geschlossen".

