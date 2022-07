Atelier wird Ort für Ideen zu Kunst & Zukunft

Werbung

Viel Grün trennt das Wohnhaus von einer alten Scheune: Blumen, Wiese, Sträucher, ein Baum. „Hier ist noch Baustelle“, sagt Nora Eckhart, als sie die Scheune betritt. Auf dem Weg in ihr Atelier begegnet sie ständig den Ideen, die sie für das alte Gebäude neben ihrem Elternhaus hat.

Dorthin ist die Künstlerin vor über drei Jahren wieder zurückgekehrt, nachdem sie während dem Studium einige Zeit in Wien gelebt hatte. 2018 gründete sich um Eckhart der Verein „living rooms“, vor der Covid-Pandemie gab es im Atelier in Pürbach bereits Konzerte und Teilnahmen am „Tag der offenen Ateliers“. Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren ruhiger um den Verein geworden ist, soll es nun wieder losgehen – mit spannenden Visionen für die Zukunft.

Künstlerische Auseinandersetzung mit der Zukunft

Glasfronten an beiden Seiten des Raumes trennen das Atelier vom Grün draußen. Und lassen viel natürliches Licht hereinfallen, wenn Nora Eckhart mit künstlerischen Arbeiten beschäftigt ist. „Mein Thema ist vor allem die Landschaft, ich finde aber auch, dass es in der Region viele tolle Themen gibt, zum Beispiel die Textilgeschichte“, sagt sie, als sie ein selbst gebundenes Buch mit ihren Druckgrafiken herzeigt. Mit dem Verein möchte Eckhart mehr aus dem Atelier machen: Es soll eine Plattform für junge Kunst entstehen und Wissen, etwa an Kunststudierende und junge Absolventen, weitergegeben werden.

Deswegen gibt es fürs kommende Jahr schon die Idee zu einem „Art & Future Lab“. Was darunter zu verstehen ist? „Wir möchten hier eine Woche mit Kunststudierenden und Jugendlichen arbeiten, unter anderem in Workshops“, erklärt sie: „Es geht um eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie die Zukunft aussehen könnte – mit all ihren Chancen und Bedrohungen.“

Aus alter Scheune wird kreativer Raum

Wesentliche Bestandteile des Art & Future Lab sollen auch Themen wie Leerstand am Land, Leben und Arbeiten sein. Ein erster Versuch ist fix fürs kommende Jahr geplant, in welchem Umfang steht allerdings noch nicht fest. Nur so viel: „Ich wünsche mir, dass das hier ein Ort wird, wo spannende Themen künstlerisch diskutiert werden.“ Dabei sollen auch Ideen für die Gestaltung der alten Scheune gesammelt werden.

Nora Eckhart und dem Verein mit rund einem Dutzend Mitglieder schwebt nämlich ein Ausbau des gesamten Gebäudes vor, Projektraum und Bühne inklusive. Für die Ausarbeitung und Umsetzung legt sie ein Jahr Bildungskarenz ein – von der Schule.

Denn: Nach dem Umzug ins Waldviertel hat sie begonnen, an den Schulen der Franziskanerinnen in Zwettl Bildnerische Erziehung und Werken zu unterrichten. Bis zum nächsten Frühling soll in Pürbach jedenfalls noch einiges geschehen: „Dann möchten wir gerne schon ein Programm anbieten, selbst wenn es ein Baustellen-Programm ist“, sagt sie.

Ganz weit weg – und wieder heimgekehrt

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ist Nora Eckhart auch privat nach Pürbach zurückgekehrt, im Elternhaus entsteht gerade der neue Wohnraum. Dass sie auf Dauer nicht in der Stadt leben will, wurde ihr weit weg von daheim erst so richtig bewusst: „Während eines Australien-Aufenthaltes habe ich erkannt, dass es mich wieder aufs Land ziehen wird und ich etwas in meinem Heimatort machen möchte“, blickt sie zurück.

Bis jetzt habe sie an der Entscheidung nicht gezweifelt, auch wenn die beruflichen Perspektiven – Eckhart hat sich im Studium der Bildenden Kunst an der Universität für angewandte Kunst auf Grafik und Druckgrafik spezialisiert – freilich ein Thema waren: „Was macht man mit einer Kunstausbildung im Waldviertel?“ Heute sieht sie das anders, findet die Kunst- und Kulturszene in der Region recht lebendig.

Außerdem habe das Atelier mit den Fenstern ins Grüne einen ganz entscheidenden Vorteil, schmunzelt sie und deutet auf den Garten: „Meine Inspirationen kommen ganz stark von da draußen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.