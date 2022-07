Benefiz im Hoftheater: Gutes tun mit einem Stück über Korruption

Werbung

Das hat es im Hoftheater noch nicht gegeben: Die ursprünglich für 7. Juli geplante Premiere der Komödie „Der Revisor“ musste krankheitsbedingt auf 12. Juli verschoben werden, die Benefizveranstaltung für die Soroptimisten am 10. Juli sollte aber nicht ausfallen. So wurde diese zur Vorpremiere der grundsätzlich fertigen Produktion, wie Leiter Moritz Hierländer erklärte.

Renate Wittig, Präsidentin des Soroptimist Club Waldviertel, freute sich über ein fast volles Haus – der Erlös der Veranstaltung geht an die Frauenberatung Waldviertel, die seit zehn Jahren unterstützt wird, und an das Kidsnest Kinderschutzzentrum Waldviertel. Beim Benefiz vertraten Sonja Hahnl und Thomas Graf die beiden Organisationen.

Zum Stück

Amtsträger aus Politik und Verwaltung geraten durch ein Gerücht in Panik: Ein Revisor soll inkognito die Effizienz der Arbeit der Behörden in der Provinzstadt kontrollieren. Jahrelang haben die sich durch Korruption auf Kosten der Bevölkerung bereichert, nun suchen sie verzweifelt nach einem Ausweg, um ihre Schuld zu vertuschen.

Die Presse, auf ständiger Suche nach Sensationen, ist eifrig dicht am Geschehen. Die turbulente Inszenierung unter der Regie von Kilian Klapper holt das vor 200 Jahren geschriebene Stück in die Gegenwart und spart nicht mit Anspielungen auf aktuelle politische Aufreger. Die Darsteller – anders als bei Gogol herrscht Geschlechterparität – zeigen sichtlich Freude am Spiel. Sie agieren teils in Doppelrollen, ihr körperlicher Einsatz unterstreicht die Absurdität der Situation, geht ins Slapstickhafte.

Ein unterhaltsamer Theaterabend, der ob seiner Länge etwas Durchhaltevermögen erfordert. Weitere Termine: 14., 15., 16., 17. (16 Uhr), 20., 22., 23. und 24. Juli (16 Uhr).

