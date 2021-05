Nach rund einem halben Jahr ohne Theater fällt es einem vielleicht während der Aufführung auf. Oder auch erst danach: Theater kann eine sehr intensive Erfahrung sein. Und das war es auch am 21. Mai: Das Hoftheater startete mit „Der Blunzenkönig“ in einer von Christoph Frühwirth eigens angepassten Fassung in seine 36. Spielsaison.

Der Stoff ist dank seiner Verfilmung 2015 nicht mehr ganz unbekannt: Weil die Gaststube leer ist und der Lebensmittelinspektor (Simon Frühwirth) mit Schließung droht, muss der Fleischermeister und Wirt (Gerhard Ernst) seinen Betrieb, den er mit seiner Frau (Erika Deutinger) führt, an den Sohn (Stefan Rager) weitergeben. Doch der will gemeinsam mit seiner Freundin (Ildiko Babos) ein vegetarisches Lokal aufmachen.

Johannes Bode

Fleisch oder Korn? Ein paar Fleischfresser- bzw. Vegetarier-Klischees müssen sein, scheinbar. Der Wirt schleppt den Sauschädl durch das Haus, die Vegetarierin meditiert für die Energiebalance. Aber weder sind die Figuren in schwarz-weiß gezeichnet, noch bleiben die Positionen allzu starr: Wer von den beiden Frauen (natürlich!) ist die kompetentere Kräuterhexe? Jedenfalls verkörpern Erika Deutinger und Gerhard Ernst auf beeindruckend souveräne Weise das goscherte Wirte-Paar.

Aber auch der Autor dürfte sich auskennen, das eine oder andere Lokal zur Recherche aufgesucht haben. Es gibt viele, fast zu viele, Wirtshaus-Schmähs. Aber das Stück hat auch eine berührende, leise Seite.

Johannes Bode

Erzählt wird in kurzen, sich schnell abwechselnden Szenen. Alles rundherum ist durchwegs gelungen: Die Bühne, das Licht, der Sound – „Somewhere over the rainbow“ als Grundmotiv, das in einer Szene etwa mit Ziehharmonika und Theremin interpretiert wird.

Alle, die keine Argumente gegen das Schnitzel hören wollen, können trotzdem beruhigt ins Theater gehen: Die eigentlichen Probleme, die der ansteigende Fleischkonsum weltweit verursacht, werden, wenn überhaupt, nur am Rande angesprochen.

Ein Neuanfang. „Dort, wo einmal ein Ende war, hat´s einen Anfang gegeben“, sinniert der Blunzenkönig wenig optimistisch, aber hoffnungsvoll. Das wünscht man sich nicht nur für die Wirtshäuser, sondern auch für das Kulturleben.

Im Wald4tler Hoftheater ist das Theatererlebnis zum Teil natürlich auch von den Corona-Maßnahmen geprägt: Der Eingang wurde nach hinten verlegt, um im Foyer mehr Platz für die Kassa und die „Registrierung“ zu schaffen. Und wer nach dem Stück noch das gewohnte Seiterl trinken wollte, musste das Wohl zu Hause tun: Denn nach dem Schluss um rund 21.45 Uhr zahlt es sich aufgrund der 22-Uhr-Sperrstunde gar nicht mehr aus, etwas auszuschenken.