Neue Podcasts: Vom Hinfallen und vom Nicht-Aufgeben

Die Corona-Pandemie hat den Podcast-Trend verstärkt und er macht auch vor dem Bezirk Gmünd nicht Halt – sofern man dem Phänomen überhaupt einen Ort zuordnen muss. Denn Podcasts sind ein Online-Angebot, irgendwo zwischen Audio-Blog und themenorientierter „Radio“-Sendungen. Eine ungewöhnliche Herangehensweise fanden dabei Antonia Eckhart aus Pürbach, die mit ihrer Kollegin Tina Krapfenbauer einen Podcast gestaltet, als auch die Gmünder Kulturinitiative „Subetasch“.

Immer wieder aufstehen?

Das Scheitern ist das Thema des Podcasts von Antonia Eckhart und Tina Krapfenbauer. Unter dem Titel „Hinfallen“ widmen sie sich meist kreativen oder künstlerischen Unterfangen, die nicht so geglückt sind wie geplant. Zu den Gästen zählen etwa der aus Heidenreichstein stammende Schlagzeuger Valentin Schuster oder der Schriftsteller Jakob Kraner aus Vitis. Aber wie kommt man darauf, sich öffentlich so einem Thema zu widmen?

„Wir sind beide kreativ tätig und haben im Alltag viel übers Scheitern gesprochen – und uns dann gedacht, das könnten wir doch auch gleich als Podcast-Thema nehmen.“ Habe man einmal damit angefangen, so Eckhart, könne man nicht mehr damit aufhören: „Scheitern ist ein sehr verbindendes Thema. Und wenn man darüber redet, was nicht geklappt hat, ist das ein Fass ohne Boden.“ Es gehe auch darum, andere Zugänge zu finden und Scheitern nicht immer nur negativ zu sehen: „Es kann natürlich wehtun. Aber Scheitern kann auch künstlerisch produktiv sein.“ Beim kreativen Ausprobieren gehöre Scheitern zum Prozess dazu.

Die beiden wissen, wovon sie sprechen: Eckhart ist Musikerin und studiert Jazzgesang, Krapfenbauer ist Lehrerin für Kunst & Werken und schreibt auch selber. „Und wenn man sieht, dass andere Leute mit ähnlichen Problemen kämpfen, löst das natürlich auch Erleichterung aus.“ Außerdem könne man so dem Optimierungswahn entgegentreten: Nicht immer ist der schöne Schein in den sozialen Medien das Wichtigste. Die erste Podcast-Folge erschien im August, seitdem gab es ungefähr eine Folge pro Monat. Die aktuellste ist von 26. Februar. Weitermachen wollen die beiden so lange, wie es ihnen Spaß macht.

Über die sogenannte Provinz

Ein weiterer, eben erst erschienener Podcast kommt von der Gmünder Kulturinitiative „Subetasch“. Die Corona- bzw. Winterpause hat man genutzt, um sich über das eigene Tun Gedanken zu machen: Was kann Kulturarbeit leisten? Wie steht es um Kunst in der sogenannten Provinz? Es werden mit unterschiedlichen Gästen Soziokultur und Subkultur sowie künstlerische Ansätze reflektiert – darunter etwa Lichtspiel-Obmann Reinhard Pölzl oder Hoftheater-Intendant Moritz Hierländer.

