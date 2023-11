Gregor Seberg und „Max & Moritz“ im Waldviertler Hoftheater

Publikumsmagnet Gregor Seberg gastierte vor vollem Haus. Er hatte seine „Schatzkiste“ mitgebracht, aus der er Teile seiner früheren Soloprogramme in neuer Zusammenstellung präsentierte. Seberg, nicht zuletzt durch seine Rolle als Oberstleutnant Helmuth Nowak in der Krimiserie "SOKO Donau" bekannt, überzeugte mit seinem schauspielerischen Talent und sorgte für viele Lacher, indem er immer wieder mit Besuchern in Dialog trat, improvisierte und blödelte. Als besorgter Jungvater, der mit der modernen Rollenverteilung noch etwas überfordert ist, machte er etwa ein Pärchen ausfindig, das sich „nicht an den Kirchschläger erinnern kann“ und gab Tipps zur Elternschaft. Überlegungen zu Vergangenheit und Zukunft durften da nicht fehlen – aber: „vielleicht geht ja alles gut aus“.

Nach einem Konzert der Cousins „Max und Moritz“ (Intendant Moritz Hierländer und Max Gugenberger), das am 4. November auch sehr humorvoll ausfiel, geht es schon am 9. November weiter: Zu sehen ist das Solo-Stück „Kein Groschen, Brecht“ mit Tamara Stern. Erika Pluhar und Adi Hirschal sind schon ausverkauft (10. November), Fritz Egger (11.) noch nicht.