Sebastian Kurz als Interviewpartner von Armin Wolf ist kein ungewöhnlicher Anblick. Wenn die beiden allerdings Schere, Stein, Papier spielen, dann ist das sehr wohl ungewöhnlich. Szenen wie diese sind es, die die Kabarett-Gruppe „Maschek“ auszeichnen, bekannt gemacht haben und beim Publikum für Vergnügen sorgen.

Am vergangenen Wochenende spielten zwei Drittel von Maschek – in der Gestalt von Peter Hörmanseder und Robert Stachel – im Wald4tler Hoftheater in Pürbach und in der Kulturwerkstätte in Großschönau. Der Andrang war an beiden Orten groß. Dem aufmerksamen „Willkommen Österreich“ Zuseher wird der eine oder andere Part des Jahresrückblickes bekannt vorgekommen sein. Denn dort treten Hörmanseder und Stachel wöchentlich auf. Langeweile kam trotzdem keine auf.

„Wir haben zwar einen Bildschirm vor uns, auf dem sehen wir allerdings nur das Video. Den Text lesen wir weder ab, noch können wir ihn auswendig“, erklärten die beiden. Hörmanseder und Stachel blickten auf ein politisch recht bewegtes Jahr zurück: andauernde Brexit-Verhandlungen, Ibiza-Affäre, Nationalratswahlen und Klimademos. Grundlage sind Zusammenschnitte von Videos.

Den Großen und Mächtigen dreht Maschek den Ton ab: „Drüber reden“, und zwar im doppelten Sinne, lautet das Motto. Die Stimmimitationen sind heiter, die Wortspiele gelungen, der Inhalt manchmal doppelbödig. „Satire darf bekanntlich alles, aber nicht alles ist Satire“, heißt es.

Hat für viele Lacher gesorgt: ein Running-Gag über Pamela Rendi-Wagner, die ihre Statements in der Imitation von Maschek stets mit „Wie Sie wissen, bin ich Ärztin“ beginnt sowie Robert Stachels Kurz-Interpretation, dass Schere, Stein, Papier ein wesentliches „Decision-Making-Tool“ der damaligen Koalition gewesen sei.