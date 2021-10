Am vergangenen Wochenende stand ein gewisser „Humberrie“ auf der Bühne im Wald4tler Hoftheater – eine Mischung aus Mensch und Pflanze (Human & Berry, also Beere). Eingefallen ist dieses gentechnische Experiment dem Autor Ronald Rudoll, der Hoftheater-Besuchern etwa von der „Scheidungsfeier“ bekannt sein dürfte.

Jedenfalls steht dieser „Mann im Blumentopf“ (Max Konrad) vor der Tür einer gewissen Joana (Birgit Wolf), die aufgrund des jüngeren, attraktiven Mannes ein bisschen nervös wird. Aber auch er ist nervös, besser gesagt, verhält sich komisch: Sieht er doch angeblich zum ersten Mal eine Frau „im echten Leben“. Und dabei ist er erst fünf Jahre alt. Und schnell gewachsen.

Doch halt: Ist der Pflanzenmann echt? Oder ein Irrer? Ein „Triebtäter“, wie im Stück vermutet wird? Etwas „für die Biotonne oder Sondermüll“? „Joana, wie viel hast du getrunken?“, fragen die beste Freundin Evelyn (Marion Rottenhofer) und Mama Gerda (Anita Kolbert) zurecht. Die beiden bringen etwas Schwung in die Sache, die etwas steif anläuft.

Was der Autor Rudoll hier macht, würde als Film wohl „Romantic Comedy“ heißen. Und Regisseur Stephan Bruckmeier will wohl auch nicht mehr. Das Ganze klingt verwegener, als es schließlich inszeniert ist. Nur kurz werden die eigentlichen Fragen angesprochen, die das Gentechnik-Experiment aufwerfen würde, etwa das Leben auf diesem Planeten und wie damit umgegangen wird: „Das Leben zählt, nicht der Mensch“, heißt es da. Zum Lachen gab es für das Publikum trotzdem genug.

Von Bernhard bis Schnitzler

Mit diesem Gastspiel des Theatervereines „Art - Vielfalt“ startete das Hoftheater in sein Herbstprogramm, das generell von zahlreichen Gästen geprägt ist: Schon am 6. Oktober geht es weiter mit der „John Lennon Tribute Band“ und am 8. Oktober kommt der ehemalige Volkstheater-Intendant Michael Schottenberg. Eine spezielle Empfehlung von Intendant Moritz Hierländer ist die „Hommage an Thomas Bernhard“ von und mit der Schauspielerin Doris Hindinger am 9. Oktober.

„Die Fellner-Lesung“, die im Sommer schon einmal in Litschau zu sehen war, wird am 15. Oktober in Pürbach präsentiert.

Aber auch Theater gibt es: das „Spiel im Morgengrauen“ von Schnitzler mit einem Solo von Christian Dolezal. Uli Boettcher ist mit seiner Comedy-Einlage schon fast ausverkauft. Und im November gibt es eine Hoftheater-Koproduktion zu sehen: „Arthur & Claire“ mit Kristina Sprenger und Ferry Öllinger.