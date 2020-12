Die Saison im Wald4tler Hoftheater war heuer aufgrund der Corona-Einschränkungen um zwei Monate zu früh zu Ende: Viele Gastspiele im November sowie zahlreiche im Dezember geplante Vorstellungen der Eigenproduktion „Das Ende vom Anfang“ mussten abgesagt werden. Dafür gibt es nun die erfolgreiche Sommerproduktion „Reigen“ nach Arthur Schnitzler online zu sehen: Auf der Homepage des Hoftheaters bzw. auf Youtube ist die Inszenierung bis 22. Dezember zu sehen.

„Eigenproduktionen gut gelaufen.“

Heuer konnte das Hoftheater durch die kürzere Saison – man konnte im Frühjahr auch erst verspätet starteten – nur drei Eigenproduktionen auf die Bühne bringen. „In einem normalen Jahr machen wir fünf Produktionen“, so Intendant Moritz Hierländern, der mit der Saison dennoch zufrieden ist: „,Die Niere‘ und auch der ,Reigen‘ waren sehr gut besucht. Wir hatten zwar aufgrund von Corona weniger Sitzplätze, die waren allerdings fast zu 100 Prozent ausgelastet.“

Generell sei das Hoftheater – im Vergleich mit anderen Kulturschaffenden – relativ gut durch die Krise gekommen, berichtet Hierländer: „Dank der guten Zusammenarbeit mit Bund und Land konnten wir in der Zeit, in der wir offen hatten, fast den Normalzustand herstellen – bis auf den Abstand und die Masken natürlich.“ Die Mitarbeiter konnten in dieser Zeit auch normal angestellt werden, Kurzarbeit war nicht nötig. „Wir hatten auch keinen Corona-Fall, weder im Team noch beim Publikum.“

Planung für 2021 läuft

Die frei gewordene Zeit nutzt Hierländer, um mit der „Hoftheater Combo“, die bereits des Öfteren auf der Café-Bühne zu hören war, eigene Weihnachtssongs aufzunehmen. Die Weihnachts-EP soll nächstes Jahr erscheinen, heuer soll es aber noch einen Song online zu hören geben – nach dem „Reigen“ ab 22. Dezember auf der Homepage des Hoftheaters.

Natürlich wird auch schon am Programm für 2021 gebastelt. Hierländer rechnet damit, dass die Saison wie in normalen Jahren Anfang Mai starten kann. „Wir müssen natürlich unterschiedliche Optionen durchdenken. Aber man wird am Programm 2021 nicht merken, dass Corona ein Faktor ist. Es wird ein spannendes Jahr.“ Die Planungen sind schon fast abgeschlossen, Mitte Jänner soll es eine Programmvorschau auf der Homepage geben. Derzeit können die beliebten Hoftheater-Gutscheine für die nächste Saison bereits erworben werden. „Das läuft derzeit noch eher schleppend an“, so Hierländer.

Start mit „Der Blunzenkönig“

Die erste Eigenproduktion, die ab Mai zu sehen sein soll, ist „Der Blunzenkönig“ von Christoph Frühwirth. „Ich freue mich, dass wir mit Erika Deutinger und Gerhard Ernst ein wirklich tolles Ensemble haben“, so Hierländer. Die beiden kennt man auch aus TV-Produktionen, Deutinger etwa aus Tatort, Vorstadtweiber oder Trautmann, Gerhard Ernst, der im Burgtheater-Ensemble war, aus „Schnell ermittelt“ oder dem aktuellen Krimi „Letzter Kirtag“. Inszenieren wird das Stück Frühwirth selbst.

Im Stück geht es um das Wirtshaus „Der Blunzenkönig“, das der Junior-Chef in ein vegetarisches Restaurant verwandeln will. „Die Geschichte beleuchtet aktuelle Themen im ländlichen Raum, wie etwa das Wirtshaussterben und die Landflucht und setzt sich mit dem Wechselspiel des Bewahrens alter Traditionen und der Anpassung an die Bedürfnisse einer zunehmend urbanisierten Gesellschaft auseinander“, sagt Hierländer über die Eigenproduktion.

Für alle Hoftheater-Besucher, die schon Tickets für die Gastspiele im November hatten, gibt es eine gute Nachricht: Einige davon können 2021 nachgeholt werden. Ungefähr ab Ende April soll das ganze Programm online gehen.

Gutscheine und Infos gibt es auf hoftheater.at, unter der E-Mail office@hoftheater.at oder unter 02853/78469.