Das mit der Moral ist keine einfache Sache: Bemüht man sich ein bisschen, kann man so ziemlich alles mit rationalen Argumenten rechtfertigen. Tut man etwas nicht aus Mitgefühl oder Liebe, so könnte man es zum Beispiel auch aus Egoismus tun: Dem Partner eine Niere spenden etwa, weil man ja auch etwas davon hat, wenn der weiterlebt.

Stefan Vögel beherrscht es, dieses Spiel mit seinen Figuren bis zum bitteren Ende weiter zu treiben, so auch in „Die Niere“. Wäre das Stück eine Serie, würde man es wahrscheinlich in der neuen Kategorie „Dramedy“ einordnen: Für eine Groteske ist es zu sehr klassischer Beziehungskomödien-Stil.

Vögel verhandelt vor allem die Frage der Treue, immerhin sind hier Menschen schon 14 Jahre (oder so, wer weiß das schon) verheiratet! Und das großartige Ensemble setzt das unter der Regie von Viktoria Schubert auch gekonnt um: Keine Chance auf einen Lacher wird von Doris Hindinger, Alexander Jagsch (kennt man beide als Hoftheater-Stammgast), Martin Leutgeb und Christina Sprenger verspielt.

Nicht ganz so gelungen ist allerdings das Bühnenbild im Stil einer Las-Vegas-Suite aus Pressspanplatten: Links im Loch des Lautsprecherturmes der Alkohol, rechts der Buddha. Und in der Mitte – das sorgt für richtig schauerhaft-schöne Momente – das Architekturmodell eines phallischen Turmes auf einer Drehbühne. Das passt zu den Geschlechterklischee-Scherzen, die Vögel gerne verwendet.

Corona-Abstände auch im Theatersaal

Einem entspannten Theaterbesuch mit Abstand steht jedenfalls nichts im Wege: Man kann im Innenhof auf den Einlass warten, für die ersten Reihen gibt es einen eigenen Einlass beim Seiteneingang. Und das Hoftheater belegt aufgrund der Corona-Maßnahmen nur rund die Hälfte der Plätze im Saal. Auch deshalb waren die Vorstellungen von „Die Niere“ schnell ausverkauft: Das Stück läuft noch bis 25. Juli, Karten gibt es aber jetzt schon keine mehr.

Für die Produktion von Schnitzlers „Reigen“ („Ein Lustspiel in 10 Höhepunkten“) unter der Regie von Kilian Klapper im August gibt es allerdings noch Plätze.