Ungeklärter Mordfall Kammerer: Nach 18 Jahren noch keine Täterspur

Der Mordfall Daniela Kammerer aus der Schremser Katastralgemeinde Pürbach am 23. Juni 2005 im Innsbrucker Rapodipark ist auch nach fast 18 Jahren ungelöst. Nun gibt es zu dem Mord mit zwei Messerstichen wieder Bewegung – zumindest medial.

„Wir sind darüber informiert, wirklich neue Erkenntnisse gibt es aber nicht“, sagt Danielas Mutter Annemarie Kammerer zur NÖN. Bereits im Februar wurde in der ATV Sendereihe „Ungelöst – Cold Case Austria“ über den ungeklärten Mord berichtet. Das ATV-Team ist laut der Mutter sehr engagiert und bemüht. „Aber den Mörder unserer Daniela zu finden, das würde doch an ein Wunder grenzen.“ Für die Eltern sei vor allem wichtig, dass der Mord nicht in Vergessenheit gerät. „Wir sind froh, wenn Medien immer wieder darüber berichten. Vielleicht ergeben sich ja neue Informationen, die zur Aufklärung führen.“

Mit dieser Hoffnung leben Annemarie und Rudolf Kammerer. Zur Trauer um ihre Tochter seien in den fast 18 Jahren auch Zweifel gekommen. „Wir sind überzeugt, dass durch die nur wenige Tage nach dem Mord an unserer Daniela erfolgte Umstellung von der Gendarmerie auf die Polizei einige Ermittlungsdetails untergegangen sein könnten.“ Diese Umstellung fand am 1. Juli 2005 statt.

Diesen Verdacht kann Reinhard Nosofksy vom Bundeskriminalamt Abteilung Cold Case Management, die sich um ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle kümmert, nicht stehen lassen. „Der umfassende Akt über die jahrelangen Ermittlungen liegt bei uns. Durch die Umstellung von Gendarmerie auf die Polizei gab es nur eine andere Zuständigkeit, aber die Ermittlungen waren dadurch nicht behindert. Bei jedem ungeklärten Fall kommt man nach Jahren zu neuen Erkenntnissen, wie man etwas hätte besser machen können.“

Aktuelle, laut Nosofsky teils nicht ganz korrekte Medienberichte beziehen sich auf die Ermittlungen aus der Vergangenheit. „Neue Erkenntnisse gibt es derzeit leider nicht. Aber den Mordfall verfolgen wir natürlich weiter, und wenn es etwas Aufschlussreiches gibt, dann wird das auch von uns bekannt gegeben“, sagt der Leiter der Cold-Case-Abteilung.

