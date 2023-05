Pürbach Jäger zu Wolf im Ortsgebiet: „Wir werden die Situation beobachten“

Lesezeit: 2 Min Anna Hohenbichler

Foto: Shutterstock.com, Andrea Izzotti; Archiv

„Wir werden die Situation beobachten“, sagt Jagdleiter und -aufseher Kurt Spiesmaier, nachdem in Pürbach – und somit in seinem Jagdrevier – ein Wolf gesichtet wurde. Nach der Begegnung mit einem Passanten am Mittwoch mitten im Pürbacher Ortsgebiet stelle sich nun die Frage, ob das Tier heimisch wird, oder nur auf der Durchwanderung.