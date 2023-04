Kunstareal vor Eröffnung: Viertelfestival auch in „Living Rooms“

Ein Labor stellt man sich anders vor. Irgendwie steriler, als es diese alte Scheune ist. Trotzdem soll sie heuer – neben anderen Schauplätzen im Bezirk – ein zentraler Ort des Viertelfestivals werden. Das „Art & Future Lab“ ist ein Projekt des Pürbacher Vereins „living rooms“ rund um Nora Eckhart und Teil des Festivals, das zwischen Mai und August im Waldviertel stattfindet.

Die NÖN war im Sommer schon einmal bei Nora Eckhart zu Gast. Die Pürbacherin hat es nach ihrem Studium der Bildenden Kunst in Wien wieder zurück nach Pürbach gezogen. Dort wurde das Elternhaus zum Wohnraum. Und die alte Scheune im Garten, die soll wie berichtet zum Kunstraum werden, auch fürs Viertelfestival.

Auf der Hebebühne über Pürbach schauen

Ein Atelier ist in der Scheune bereits eingerichtet, mit dem Verein Living Rooms sollen nun ein weiterer Raum und der Dachboden so ausgebaut werden, dass hier kleine Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops stattfinden können. Dafür muss unter anderem noch das Dach saniert werden.

Am 13. Mai wird das Kunstareal im Rahmen des Viertelfestivals mit einem Brunch eröffnet. Für die musikalische Gestaltung hat sich die Band „Gizem“ aus Linz angesagt, auch eine Fotostation auf einer Hebebühne ist geplant – Pürbach von oben, sozusagen.

Zur Eröffnung gibt es auch ein Rahmenprogramm für Kinder, einen Druckgrafik-Workshop und Bühnengespräche. Dort reden Livia Regen (Degrowth-Bewegung), Barbara Reiberger (Textilfabrik Hirschbach, Architektin), Johannes Bode (Subetasch), Freyja Koreth (Kulturbrücke Fratres) und Christian Pfabigan (Lichtspiele Allentsteig, Verein Lepschi) miteinander und über die Zukunft in Klimawandel, Krisen und Konflikten.

Junge Kunst stark miteinbinden

Living Rooms zählt inzwischen um die 17 Mitglieder. Die Schwerpunkte liegen neben der künstlerischen Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch auf der Jugendarbeit und Kooperation mit Schulen. Was dabei entsteht, soll später am Kunstareal präsentiert werden.

Nach dem 13. Mai gibt es dort auch Workshops für Erwachsene und Jugendliche rund um Natur und Region. Der Verein wolle junge Menschen zu Wort kommen lassen, ihre Gedanken zur Zukunft hören, betont Eckhart. Auf der Region und ihrer Geschichte – allen voran der textilen – liegt ein zusätzlicher Fokus. Da geht es etwa um Leerstand und die Nachnutzung alter Gebäude.

Was kommt nach dem Viertelfestival?

Bis zur Eröffnung am 13. Mai müssen die Umgestaltungen am Kunstareal abgeschlossen sein. Zum Abschluss der Teilnahme am Viertelfestival ist für 12. August bereits ein Sommerfest in Planung.

Langfristiges Ziel sei, so Eckhart, künftig zwischen Mai und Oktober ein Kunst- und Kulturprogramm am Areal anzubieten. „Wir starten mal, probieren vieles aus – und hoffen, eine Struktur für die nächsten Jahre zu finden.“ Klingt nach einem Experiment, das kein steriles Labor benötigt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.