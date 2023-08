Zu sehen ist das Stück am 25. und 26. August im Wald4tler Hoftheater. In der Stückentwicklung der Autoren Jakob Kraner und Johannes Bode gemeinsam mit den Schauspielern Rina Juniku, Michaela Schausberger und Philipp Stix werden gesicherte Annahmen gemäß dem Zitat einer Ex-Ministerin wie Seepocken behandelt. Ein Abend, an dem alles zufällig gelingen oder in die Hose gehen kann.