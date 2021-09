Zum zweiten Mal war es limitiert - das Progress-Festival der Subetasch am Wochenende in Pürbach. Die Limitierung will aber nicht so recht gelingen. Man lässt zwar weniger Besucher zu, doch die, die da sind, lassen sich nicht limitieren. Wenn sie schon da sind, dann sind sie richtig da. Keine Kompromisse. Keine Kompromisse auch bei den Veranstaltern rund um Vereinsvorsteher Johannes Bode, dem „Babo“ des Events - in gezwungener Jugendsprachlichkeit ausgedrückt.

Doch hinter den Mauern des Theater-Vierkanters ist alles ungezwungen. So wie man es gerne auch außerhalb in Dauerschleife hätte. Man trägt Glitzerkleid mit Schnürstiefel, deren Name an einen Arztroman erinnert. Bergdoktoridylle im Untergeschoss-Milieu. Hier trägt jedoch jeder seine Wunden offen. Kein Mickey-Mouse-Pflaster oder Permanent-Make-up wird darübergelegt. Kein tätowierter Lidstrich soll vom eigenen Balken im Auge ablenken. Man sucht auch nicht den Splitter in dem der anderen. Man lässt es einfach einmal gut sein, das Sein.

Ampulle Loslassen injizieren. Kein Herumdoktern an der pandemischen Unzufriedenheit mit sich selbst und der Welt. Man injiziert sich eine Ampulle Loslassen und frischt gleich am nächsten Tag auf, weil es so besser wirkt. Keine fanatischen Loslass-Gegner wollen einem Mühlsteine auf den Rücken hängen. Man ist zwar in der Sub-Etage, fliegt jedoch in der Stratosphäre. Das Hinauffliegen unterscheidet einen vom Hinunterspringer. Auf Reiseflughöhe fragt man sich beiläufig nach der Thematik des heurigen Nischen-Festes, abseits schunkeliger Heimatfrömmigkeit.

Kryptisch, die Beschreibung in den elektronischen und analogen Medien. Anscheinend geht es um mannigfache Realitäten, erzeugt von Medien, Konzernen, Politik und Religionen. Ist der Moment gerade real oder ein Produkt einer gefinkelten Realitäterzeugungs-Maschine, programmiert und gut geschmiert von den Gestaltern dieses Hochfestes der Unterhaltung mit permakultureller Bodenhaltung, garniert mit dem eigenen Wunschdenken der Andersartigkeit, aber doch gleichen Sehnsucht nach Schlagerweltglückseligkeit. Man könnte auch den „Babo“ fragen, was das alles soll. Doch ich fürchte er würde sagen: „Es geht um die Frage, was das alles soll.“ Also vielleicht besser nicht fragen, und einfach alles sein lassen wie es ist.

Was wie im Vorjahr ist: die Crew trägt wieder Ärztekittel und signal-orangefarbene Baumeisterjacken. Ja, die Welt ist noch immer krank und eine Baustelle. Schaffen wir das wirklich? „Bist du schon geimpft?“ „Disco-Pogo, Oida! Ich bin RNA-getunt.“ „Boom, boom, boom, boom, I want you in my room.“ Fade out. Black. Manchmal wünsche ich mir eine Gedankenschreibmaschine. Eine Mechanische. Wenn sich zwei Buchstaben verhaken, löst man sie ganz einfach mit der Hand.