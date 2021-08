Die Gier is’ a Hund — darum geht es in der Kriminalkomödie „Friedl Bison und seine Kinder“, deren Premiere am 5. August über die Bühne des Wald4tler Hoftheaters ging — Gier nach Geld, Vermögen und Macht, aber auch nach Liebe und Anerkennung. Autor und Regisseur Hakon Hirzenberger hat das allgegenwärtige, zeitlose Thema in eine amüsante Erbschaftsgeschichte verpackt.

In der Lobby des Hotels Kaiserblick haben sich der Politiker Horst (Manuel Witting), dessen berufliche Existenz wegen eines kompromittierenden Videos am Zusammenbruch ist, der durchtriebene Psychiater Josef (Alexander Braunshör) und ihre Schwester Christine (Jula Zangger), Leiterin des Familienunternehmens, die alles unter Kontrolle zu haben glaubt, eingefunden. Angeblich will Vater Friedl Bison seinen Nachlass regeln, er bleibt aber unsichtbar und hält nur über Butler Dietrich „Dixi“ Swoboda (Gerald Votava) Kontakt zu seinen Kindern. Pizzabotin Laura (Lisa-Lena Tritscher) gerät als scheinbar Unbeteiligte in den Streit um das Erbe, der zu wechselnden Allianzen und absurden Ereignissen führt. Das Treffen gipfelt in einer sehr schrägen Familienaufstellung – die noch von 12. bis 14., 18. bis 22., 25. bis 28. August zu sehen ist (am 22. August um 16 Uhr).

Fazit: Ein witziger, temporeicher und kurzweiliger Theaterabend mit überzeugenden Schauspielerleistungen.