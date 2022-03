Solidaritätsherzen: „Es greift eins ins andere“

Aus Betroffenheit und Hilfsbereitschaft entstehen kreative Ideen, wie die „Solidaritätsherzen“ von Gudrun Stinauer. Schockiert über die Kriegs-Nachrichten aus der Ukraine, überlegte die Pürbacher Schneiderin, wie sie Spenden für betroffene Menschen sammeln könnte. Sie hatte Filz in blau und gelb – den ukrainischen Nationalfarben – auf Lager und legte los.

Schnitt das Material zu, fixierte die Teile mit ein paar Stichen und befestigte an der Rückseite eine Sicherheitsnadel: Fertig war das Herzerl zum Anstecken. Ein Foto mit Spendenaufruf stellte sie auf ihre Facebook-Seite und nahm Kontakt zu Schremser Geschäftsleuten auf, die die Idee sofort annahmen. Für zumindest einen Euro Spende sollte ein Ansteckherz den Besitzer wechseln. Rasch entwickelte die Aktion eine Eigendynamik: „Es greift eins ins andere“, wie Stinauer etwas überwältigt vom Echo sagt. Mit ihren Solidaritätsherzen hat sie nun innerhalb weniger Tage fast 400 Euro gesammelt. In Absprache mit Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer wurde am vergangenen Freitag für Hilfspakete eingekauft, diese sollten am Montag von Gmünd mit einem Hilfstransport weggehen. „Durch mein Handwerk kann ich etwas bewirken. Dass das so einschlägt, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet.“

Mittlerweile kann sie die Herzen auch nicht mehr alleine herstellen, etwa zehn Damen helfen bereits beim Zuschneiden, auch Stinauers Partner und ihre Tochter unterstützen. Und es gibt Sponsoren: Heini Staudinger und Ingrid Säuerl spendeten Filz, Allgemeinmediziner Christoph Preißl Sicherheitsnadeln. Stinauer: „Es ist ein bisschen stressig, aber ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich sehe es als meine Pflicht, dass ich helfe, wie es für mich möglich ist.“

