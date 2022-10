Theater-Premiere: Publikum kann Gedanken lesen

Ein Mann verlässt wegen einer Jüngeren seine Ehefrau. Das befreundete Ehepaar Isabelle und Daniel lässt sich davon verunsichern. Noch dazu rennt Daniel seinem besten Kumpel über den Weg und lädt ihn aus Höflichkeit zum Essen ein. Er will mit der neuen Freundin kommen. Oje, was nun? Alleine es der Frau zu erklären ist für Daniel eine Schwierigkeit.

Die Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ von Florian Zeller – einer der meistgespielten zeitgenössischen französischen Dramatiker – hatte am 6. Oktober im Wald4tler Hoftheater Premiere. Das Spezielle daran: Die Figuren sprechen ihre Gedanken zum Publikum, was naturgemäß für entlarvende Momente der sonst wohlwollend charmanten Figuren und viele Lacher sorgt. Das Stück spielt in einem wohlhabenden Haushalt in einer Dachgeschoßwohnung. Geht es nicht um Beziehung, so geht es um guten Wein oder, wenn einem sonst nichts einfällt, um die Milchquoten, immerhin eine Schlagzeile in der Zeitung. Sonst denkt Mann an Sex und Frau an die neue Wohnungseinrichtung. Die Produktion im Hoftheater versucht unter der Regie von Leila Müller, die Klischees ins Lächerliche zu überziehen, was zum Teil auch gelingt. Den Gefahren der Doppelungen Spiel und ausgesprochenen Gedanken entgeht der Text zum Großteil, dafür gibt es viel Situationskomik.

Das Ensemble Doina Weber, Maria Astl, Christoph Kail und Bernhard Majcen setzt die Pointen sehr exakt und lässt auch sonst nichts anbrennen. Ein gelungener Abend für Fans von Beziehungskomödien.

